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Ещенко: «Кто дед в „Спартаке“? Ребров, конечно. Не видно по лицу?»

вчера, 23:50

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал свой успех в тесте на выносливость на сборе команды в Объединённых Арабских Эмиратах, а также подколол голкипера красно-белых Артема Реброва.

Нет, не удивился, что показал лучший результат в команде в тестах на выносливость, просто готовился. Контракт заканчивается.

Кто дед в «Спартаке» — я или Артём Ребров? Он, конечно, дед! Не видно, что ли, по лицу и фигуре?

Цели на весну — хорошо подготовиться и провести сборы, исправить ситуацию в турнирной таблице.

 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:28
Без дедов никуда
cska plus
cska plus
сегодня в 08:29
Там одни старпёры.
ABir
ABir
сегодня в 06:58
Ещенко ещё пригодится Спартаку
Нaстасья
Нaстасья ответил EAGinLE
сегодня в 02:55
Быстро Спартак Глушакова забыл....... Помнит Спартак лишь Великие победы....... :)
я тоже помню Великие победы нашей команды!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:34
Какой же дед из пупсика?
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 00:22
Быстро Спартак Глушакова забыл....... Помнит Спартак лишь Великие победы....... :)
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:57
У Ещенко выдающиеся природные физические данные, плюс режимщик, отсюда такой результат теста. Пример молодым! Берите пример, салаги!
drug01
drug01
вчера в 23:52
Состава пока нет! Кто будет играть.....
LOpp
LOpp
вчера в 23:52
Такого деда в аренду бы в Торпедо.
Простите торпедоны)
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