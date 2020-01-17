Ещенко: «Кто дед в „Спартаке“? Ребров, конечно. Не видно по лицу?»

Защитник «Спартака» прокомментировал свой успех в тесте на выносливость на сборе команды в Объединённых Арабских Эмиратах, а также подколол голкипера красно-белых .

Нет, не удивился, что показал лучший результат в команде в тестах на выносливость, просто готовился. Контракт заканчивается.

Кто дед в «Спартаке» — я или Артём Ребров? Он, конечно, дед! Не видно, что ли, по лицу и фигуре?

Цели на весну — хорошо подготовиться и провести сборы, исправить ситуацию в турнирной таблице.