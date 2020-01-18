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Хоу: «Я очень благодарен, что у меня есть такая поддержка»

сегодня, 10:44

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба, несмотря на последние результаты команды. В данный момент «Борнмут» занимает 19-ю позицию в таблице АПЛ

Я очень благодарен, что у меня есть такая поддержка, это нетипичная ситуация для футбола. Обычно вас судят только по результатам. Когда вы перестаете выигрывать, к вам появляются вопросы. 

У меня есть поддержка со стороны спортивного директора, руководства клуба. Также я чувствую, что меня поддерживают болельщики клуба.

Напомним, что «Борнмут» с разгромным счетом проиграл «Уотфорду» в матче 22-го тура АПЛ

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Ekkimukk
Ekkimukk ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:39
Весь сыр-бор как раз из-за того что позиция 19-я, а не 14-я.
Верно. Спасибо, исправили.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 11:19
Удачи.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:15
Весь сыр-бор как раз из-за того что позиция 19-я, а не 14-я.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:47
Долго ли будет это....
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