Хоу: «Я очень благодарен, что у меня есть такая поддержка»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба, несмотря на последние результаты команды. В данный момент «Борнмут» занимает 19-ю позицию в таблице АПЛ.
Я очень благодарен, что у меня есть такая поддержка, это нетипичная ситуация для футбола. Обычно вас судят только по результатам. Когда вы перестаете выигрывать, к вам появляются вопросы.
У меня есть поддержка со стороны спортивного директора, руководства клуба. Также я чувствую, что меня поддерживают болельщики клуба.
Напомним, что «Борнмут» с разгромным счетом проиграл «Уотфорду» в матче 22-го тура АПЛ.