Хоу: «Я очень благодарен, что у меня есть такая поддержка»

Главный тренер «Борнмута» заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба, несмотря на последние результаты команды. В данный момент «Борнмут» занимает 19-ю позицию в таблице АПЛ .

Я очень благодарен, что у меня есть такая поддержка, это нетипичная ситуация для футбола. Обычно вас судят только по результатам. Когда вы перестаете выигрывать, к вам появляются вопросы.

У меня есть поддержка со стороны спортивного директора, руководства клуба. Также я чувствую, что меня поддерживают болельщики клуба.