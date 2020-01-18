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Лэмпард: «Нельзя недооценивать „Ньюкасл“»

сегодня, 07:36
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от выездного матча с «Ньюкаслом» в рамках 23-го тура Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что на выезде мы играем хорошо, каждый матч приносит свои сложности. Я знаю, как за них болеют в Ньюкасле, «сороки» — очень организованная команда, у них отличный тренер, и они могут быть опасны. Они добивались приличных результатов в этом сезоне. Мы ничего не принимаем как должное.

Нам нужно включиться в борьбу с первых минут. Нам необходимо в каждом матче сохранять концентрацию. Нельзя недооценивать «Ньюкасл», потому что они проводят очень уверенный сезон.

В прошлом туре АПЛ «Челси» разгромил «Бернли» (3:0), а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:02
Дома Ньюкасл может удивить Челси.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:56
"Ньюкасл" принесёт ещё немало сюрпризов.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:49
В АПЛ никого нельзя недооценивать.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:22
Ньюкасл может и наказать тем более играют дома.
drug01
drug01
сегодня в 08:14
Игра будет не лёгкая,....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:41
Все правильно
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