Лэмпард: «Нельзя недооценивать „Ньюкасл“»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от выездного матча с «Ньюкаслом» в рамках 23-го тура Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что на выезде мы играем хорошо, каждый матч приносит свои сложности. Я знаю, как за них болеют в Ньюкасле, «сороки» — очень организованная команда, у них отличный тренер, и они могут быть опасны. Они добивались приличных результатов в этом сезоне. Мы ничего не принимаем как должное.

Нам нужно включиться в борьбу с первых минут. Нам необходимо в каждом матче сохранять концентрацию. Нельзя недооценивать «Ньюкасл», потому что они проводят очень уверенный сезон.