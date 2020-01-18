Хазенхюттль рассказал о причинах последних успехов «Саутгемптона»

Наставник «Саутгемптона» прокомментировал последние успехи своей команды в АПЛ . Благодаря хорошим выступлениям в недавних матчах «святые» поднялись на 12-е место в турнирной таблице. В их активе 28 очков.

Сейчас мы совершенно по-другому защищаемся на каждом участке поля – мы верим в себя и много работаем. Также серьезное изменение в нашей игре касается действий, которые мы совершаем сразу после отбора мяча у соперника. Это касается скорости при переходе из обороны в атаку, а также того, как просто мы доставляем мяч вперед, и того, насколько меньше мы рискуем. Всё в комплексе делает нас более конкурентной и успешной командой.