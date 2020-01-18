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Хазенхюттль рассказал о причинах последних успехов «Саутгемптона»

сегодня, 08:44

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал последние успехи своей команды в АПЛ. Благодаря хорошим выступлениям в недавних матчах «святые» поднялись на 12-е место в турнирной таблице. В их активе 28 очков.

Сейчас мы совершенно по-другому защищаемся на каждом участке поля – мы верим в себя и много работаем. Также серьезное изменение в нашей игре касается действий, которые мы совершаем сразу после отбора мяча у соперника. Это касается скорости при переходе из обороны в атаку, а также того, как просто мы доставляем мяч вперед, и того, насколько меньше мы рискуем. Всё в комплексе делает нас более конкурентной и успешной командой.  

Напомним, что в прошлом туре АПЛ «Саутгемптон» обыграл «Лестер».

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