Анчелотти заявил, что рассчитывает на усиление состава «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» сообщил, что рассчитывает на усиление состава за счет действий клуба на трансферном рынке.

Если будет возможность подписать игрока, чтобы усилить состав, все согласились, что клуб будет готов сделать это. Я не счетовод, я тренер, но финансовые проблемы – не беда для «Эвертона» в данный момент. Думаю, если есть любая возможность подписать новых игроков, сделать это – не проблема для клуба.