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Анчелотти заявил, что рассчитывает на усиление состава «Эвертона»

сегодня, 09:01

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сообщил, что рассчитывает на усиление состава за счет действий клуба на трансферном рынке.  

Если будет возможность подписать игрока, чтобы усилить состав, все согласились, что клуб будет готов сделать это. Я не счетовод, я тренер, но финансовые проблемы – не беда для «Эвертона» в данный момент. Думаю, если есть любая возможность подписать новых игроков, сделать это – не проблема для клуба.

Отметим, что «Эвертон» может пополниться хавбеком «Интера» Матиасом Весино. Агент игрока обсуждает детали потенциального трансфера с руководством миланского клуба. 

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