Ливерани: «Наши игроки должны получать удовольствие от матча с „Интером“»

Главный тренер «Лечче» высказался о предстоящем матче его команды против «Интера» в 20-м туре Серии А.

Очевидно, что матч с «Интером» не получится равным, так же, как не была равной наша игра с «Ювентусом». Но против «Юве» мы вышли на поле с правильным отношением и взяли одно очко. Нам понадобится немного удачи, но матч с «Интером» – то, от чего наши игроки должны получать удовольствие, им не следует бояться. Им нужно наслаждаться этими моментами.