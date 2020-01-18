ГлавнаяНовости

Ливерани: «Наши игроки должны получать удовольствие от матча с „Интером“»

сегодня, 16:18
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани высказался о предстоящем матче его команды против «Интера» в 20-м туре Серии А.

Очевидно, что матч с «Интером» не получится равным, так же, как не была равной наша игра с «Ювентусом». Но против «Юве» мы вышли на поле с правильным отношением и взяли одно очко. Нам понадобится немного удачи, но матч с «Интером» – то, от чего наши игроки должны получать удовольствие, им не следует бояться. Им нужно наслаждаться этими моментами.

Напомним, что «Лечче» сыграл вничью с «Ювентусом» в поединке девятого тура Серии А.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Окслейд-Чемберлен прокомментировал предстоящий матч «Ливерпуля» с МЮ
Сегодня, 13:13 Комментарии1
Матич: «Жду игры с „Ливерпулем“, точно буду готов к ней»
Сегодня, 08:27 Комментарии0
Оуэн заявил, что «Уотфорд» обыграет «Тоттенхэм» в ближайшем матче АПЛ
Вчера, 09:41 Комментарии5
Бордалас: «Матч против „Леганеса“, я надеюсь, станет переломным»
16 января Комментарии2
Вагнер: «Постараемся выйти победителями в матче против „Боруссии М“»
16 января Комментарии1
Розе: «„Шальке“ постарается начать победную серию с матча против нас»
16 января Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:32
Пятое подряд поражение может отправить Фабио наслаждаться преждевременным отдыхом.
juvenale
juvenale
сегодня в 17:05
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 17:00
    Лишь бы разгрома не было.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 16:26
    Интеру нельзя терять очки.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100