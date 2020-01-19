«Наполи» уступил «Фиорентине»

«Наполи» проиграл дома «Фиорентине» в матче 20-го тура Серии А.
«Наполи» (24) занимает 12-е место, «Фиорентина» (24) расположилась на 13-й позиции.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Фиорентина» 0:2 (0:1)
Голы: Кьеза 26, Влахович 74
«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Луперто, Аллан (Демме 56), Руис, Зелински (Лосано 63), Кальехон (Льоренте 75), Милик, Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт (Чеккерини 87), Кьеза (Соттил 78), Кутроне (Влахович 66)
Главный тренер: Якини Джузеппе.
Предупреждения: Хисай 61, Демме 66, Дальберт 84
В другом матче игрового тура «Лацио» разгромил «Сампдорию».
Вот так вот, Николка, всодов полная кошелка), а ведь только стартовал второй круг
Вот так вот, Николка, всодов полная кошелка), а ведь только стартовал второй круг
1. Команда летом перебухала и потеряла форму, еще и зазвездились, потому что их агенты наобещали им всяких контрактов. Им уже не хочется играть за «Наполи», потому что в мыслях они где-то в «Барселоне», «Реале» или «Ливерпуле».
2. Анчи, естественно, ничего с ними уже не мог поделать, поэтому проигрывал матч за матчем.
3. Ди Лаурентис психанул, так как бабки платятся игрокам, а они играют как бревна, поэтому выматерил их по матушке на всю страну, еще и запер на тренировочной базе.
4. Команда взбесилась еще больше, мол, мы же топ-игроки, миллионы получаем, а Анчи оказался меж двух огней: с одной стороны психует шеф, с другой бунтует команда.
5. При этом в ЛЧ команда играет хорошо и выкладывается, потому что агенты наобещали, надо показать себя перед скаутами.
6. Анчи оказался неспособен решить проблему: хоть ему и не нравятся методы Ди Лаурентиса, но он шеф, а команда уже шкнит на него, мол, ты нас предаешь.
7. Ди Лаурентис увольняет Анчи и нанимает того, кто будет на его стороне. Это Гаттузо, у которого тоже вспыльчивый характер и триггер на «надо умирать за футболку, которую носишь». Да и кто бы еще пошел к такому президенту работать с проблемной командой? Только Гаттузо с мазохистским желанием любит браться за заведомо проигрышные проекты и получать все шишки. В «Милан» же никто не хотел с их китайскими закупками и долгами, только он подписался.
8. Игроки шкнят уже на Гаттузо, мол, ты же сам бывший игрок, должен понимать нас. Гаттузо понимает только «надо умирать за клуб», потому что он из другого поколения игроков. У него даже инстаграма наверное нет.
9. Игроки продолжают лажать, а кто-то даже слег с травмой в лазарет. У них ни мотивации, ни желаний играть за «Наполи», который им теперь ненавистен, так как ассоциируется с мафиозными методами их президента.
10. Проигрывают в этой ситуации все: и клуб, и президент, и сами игроки, и Гаттузо, и болельщики...
11. «Наполи» будет распродавать игроков, но вряд ли по хорошей цене, поэтому новых купить будет тяжело, еще и с такой репутацией президента даже Райола не сможет никого уговорить. Ди Лаурентис останется у разбитого корыта, уволит Гаттузо, а клуб застрянет в середине таблицы до прибытия следующего поколения игроков.
1. Команда летом перебухала и потеряла форму, еще и зазвездились, потому что их агенты наобещали им всяких контрактов. Им уже не хочется играть за «Наполи», потому что в мыслях они где-то в «Барселоне», «Реале» или «Ливерпуле».
2. Анчи, естественно, ничего с ними уже не мог поделать, поэтому проигрывал матч за матчем.
3. Ди Лаурентис психанул, так как бабки платятся игрокам, а они играют как бревна, поэтому выматерил их по матушке на всю страну, еще и запер на тренировочной базе.
4. Команда взбесилась еще больше, мол, мы же топ-игроки, миллионы получаем, а Анчи оказался меж двух огней: с одной стороны психует шеф, с другой бунтует команда.
5. При этом в ЛЧ команда играет хорошо и выкладывается, потому что агенты наобещали, надо показать себя перед скаутами.
6. Анчи оказался неспособен решить проблему: хоть ему и не нравятся методы Ди Лаурентиса, но он шеф, а команда уже шкнит на него, мол, ты нас предаешь.
7. Ди Лаурентис увольняет Анчи и нанимает того, кто будет на его стороне. Это Гаттузо, у которого тоже вспыльчивый характер и триггер на «надо умирать за футболку, которую носишь». Да и кто бы еще пошел к такому президенту работать с проблемной командой? Только Гаттузо с мазохистским желанием любит браться за заведомо проигрышные проекты и получать все шишки. В «Милан» же никто не хотел с их китайскими закупками и долгами, только он подписался.
8. Игроки шкнят уже на Гаттузо, мол, ты же сам бывший игрок, должен понимать нас. Гаттузо понимает только «надо умирать за клуб», потому что он из другого поколения игроков. У него даже инстаграма наверное нет.
9. Игроки продолжают лажать, а кто-то даже слег с травмой в лазарет. У них ни мотивации, ни желаний играть за «Наполи», который им теперь ненавистен, так как ассоциируется с мафиозными методами их президента.
10. Проигрывают в этой ситуации все: и клуб, и президент, и сами игроки, и Гаттузо, и болельщики...
11. «Наполи» будет распродавать игроков, но вряд ли по хорошей цене, поэтому новых купить будет тяжело, еще и с такой репутацией президента даже Райола не сможет никого уговорить. Ди Лаурентис останется у разбитого корыта, уволит Гаттузо, а клуб застрянет в середине таблицы до прибытия следующего поколения игроков.
Но по хорошему тех кто ноют больше всех нужно все таки продать летом.
Но по хорошему тех кто ноют больше всех нужно все таки продать летом.
(Что само по себе тоже признак непрофессионализма)
(Что само по себе тоже признак непрофессионализма)
Я вижу так: команда кончилась после тех памятных несостоявшихся сборов. Виной тому комплекс факторов, и, как один из них - Анчелотти разбаловал этих тёлок, которые с того момента так и не могут, вернее, не хотят собраться в кучу. Ну не поверю никогда, что профессиональные футболисты вмиг разучились играть.
Я вижу так: команда кончилась после тех памятных несостоявшихся сборов. Виной тому комплекс факторов, и, как один из них - Анчелотти разбаловал этих тёлок, которые с того момента так и не могут, вернее, не хотят собраться в кучу. Ну не поверю никогда, что профессиональные футболисты вмиг разучились играть.
бы какого-то результата,если бы не выходки
Лаурентиса.Анчи не захотел поддержать президента,
потому что потерял бы контакт с командой,и не под-
держал безоговорочно команду.Такое двойственное
положение продолжаться не могло и Анчи свалил.
бы какого-то результата,если бы не выходки
Лаурентиса.Анчи не захотел поддержать президента,
потому что потерял бы контакт с командой,и не под-
держал безоговорочно команду.Такое двойственное
положение продолжаться не могло и Анчи свалил.
Ладно я интер ненавижу после кальчополи, но что вам Ювентус сделал?
Я бы и Напули с титулом без задней мысли поздравил и Рому с Лацио. Когда победа добыта трудом, она не вызывает вопросов.
Как тебе Гатуза, что лучше Анчелотти? Ахаха)
Ладно я интер ненавижу после кальчополи, но что вам Ювентус сделал?
Я бы и Напули с титулом без задней мысли поздравил и Рому с Лацио. Когда победа добыта трудом, она не вызывает вопросов.
Как тебе Гатуза, что лучше Анчелотти? Ахаха)
Вообще мне в Италии симпатичны многие команды.
Милан,Лацио,Фиалки,Рома,Наполи в том числе.
В Наполи мне не нравится только длинный
язык де Лаурентиса.
Единственная команда,которую я ненавижу....
Ну ты понял.
Вообще мне в Италии симпатичны многие команды.
Милан,Лацио,Фиалки,Рома,Наполи в том числе.
В Наполи мне не нравится только длинный
язык де Лаурентиса.
Единственная команда,которую я ненавижу....
Ну ты понял.
И да, ты мне не поверишь, на первом месте за столько лет хочется видеть кого угодно, но только не Ювентус)
И да, ты мне не поверишь, на первом месте за столько лет хочется видеть кого угодно, но только не Ювентус)