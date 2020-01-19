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«Наполи» уступил «Фиорентине»

сегодня, 00:44
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Наполи» проиграл дома «Фиорентине» в матче 20-го тура Серии А.

«Наполи» (24) занимает 12-е место, «Фиорентина» (24) расположилась на 13-й позиции.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Фиорентина» 0:2 (0:1)
Голы: Кьеза 26, Влахович 74

«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Луперто, Аллан (Демме 56), Руис, Зелински (Лосано 63), Кальехон (Льоренте 75), Милик, Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт (Чеккерини 87), Кьеза (Соттил 78), Кутроне (Влахович 66)
Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждения: Хисай 61, Демме 66, Дальберт 84

В другом матче игрового тура «Лацио» разгромил «Сампдорию».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:23
Наполи уже не тот, что прежде.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:58
И для чего, собственно, уволили Анчелотти? Как видим, это решение руководства Наполи себя не оправдывает! Посмотрим, что будет дальше. Понятно, что в Серию Б мусорщики не вылетят)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:52
Неожиданно
Mangur
Mangur
сегодня в 06:51
Без комментариев
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 06:44
Я конечно и сам не вижу в лице Анчелотти гениального тренера, но поменять его на Гаттузо, это каким нужно быть авантюристом?!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 06:42
физрук делает свое грязное дело - тащит мусорщиков на дно )))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:50
Резко Наполи свалился в пропасть - просто удивительно?!?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил УрсХох
сегодня в 03:26
Привет, казбек. Не факт, в зависимости от региона, но в УССР наверное было дешевле, весь пищепром был сконцентрирован у нас . Я с 1981 если что)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Nickolai S
сегодня в 03:24
Остается лишь поулыбаться с твоих подмышек, ахаха)
Вот так вот, Николка, всодов полная кошелка), а ведь только стартовал второй круг
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:00
Хорошие команды превратились в середняков...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:22
Гаттузо интересно для чего там ?
Ozabot
Ozabot ответил УрсХох
сегодня в 02:12
Я не очень понимаю,на каком основании де Лаурентис решил,что там,где не справился Анчелотти,у Гаттузо получится?
На фоне половины сезона с Анчи прошлогоднее 5-е место «Милана» Гаттузо уже хорошее достижение. Да и кто бы еще пошел тренером в такой «Наполи» с таким президентом-мафиози? Это же кризисный клуб. Аллегри бы пошел? Моуриньо? Еще кто-то с опытом? Нет.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 02:04
Ну, тут все ясно. Последовательность событий, если кто пропустил:
1. Команда летом перебухала и потеряла форму, еще и зазвездились, потому что их агенты наобещали им всяких контрактов. Им уже не хочется играть за «Наполи», потому что в мыслях они где-то в «Барселоне», «Реале» или «Ливерпуле».
2. Анчи, естественно, ничего с ними уже не мог поделать, поэтому проигрывал матч за матчем.
3. Ди Лаурентис психанул, так как бабки платятся игрокам, а они играют как бревна, поэтому выматерил их по матушке на всю страну, еще и запер на тренировочной базе.
4. Команда взбесилась еще больше, мол, мы же топ-игроки, миллионы получаем, а Анчи оказался меж двух огней: с одной стороны психует шеф, с другой бунтует команда.
5. При этом в ЛЧ команда играет хорошо и выкладывается, потому что агенты наобещали, надо показать себя перед скаутами.
6. Анчи оказался неспособен решить проблему: хоть ему и не нравятся методы Ди Лаурентиса, но он шеф, а команда уже шкнит на него, мол, ты нас предаешь.
7. Ди Лаурентис увольняет Анчи и нанимает того, кто будет на его стороне. Это Гаттузо, у которого тоже вспыльчивый характер и триггер на «надо умирать за футболку, которую носишь». Да и кто бы еще пошел к такому президенту работать с проблемной командой? Только Гаттузо с мазохистским желанием любит браться за заведомо проигрышные проекты и получать все шишки. В «Милан» же никто не хотел с их китайскими закупками и долгами, только он подписался.
8. Игроки шкнят уже на Гаттузо, мол, ты же сам бывший игрок, должен понимать нас. Гаттузо понимает только «надо умирать за клуб», потому что он из другого поколения игроков. У него даже инстаграма наверное нет.
9. Игроки продолжают лажать, а кто-то даже слег с травмой в лазарет. У них ни мотивации, ни желаний играть за «Наполи», который им теперь ненавистен, так как ассоциируется с мафиозными методами их президента.
10. Проигрывают в этой ситуации все: и клуб, и президент, и сами игроки, и Гаттузо, и болельщики...
11. «Наполи» будет распродавать игроков, но вряд ли по хорошей цене, поэтому новых купить будет тяжело, еще и с такой репутацией президента даже Райола не сможет никого уговорить. Ди Лаурентис останется у разбитого корыта, уволит Гаттузо, а клуб застрянет в середине таблицы до прибытия следующего поколения игроков.
УрсХох
УрсХох ответил арон шульцперман
сегодня в 01:46
Спать иди.
УрсХох
УрсХох ответил Nickolai S
сегодня в 01:30
Очень похоже. Где-то читал, что раздевалка раскололась чуть ли не на 4 лагеря, и самый саботирующий из них как раз таки четвёрка Мертенс, Кальехон, Инсинье и Аллан. Какая может быть игра, когда такая петрушка за кулисами творится? Но правды, конечно, мы никогда не узнаем.
Не есть ли это выстрел себе в ногу?
Nickolai S
Nickolai S ответил УрсХох
сегодня в 01:27
А нет у тебя ощущения,что это война де Лаурентису? (Что само по себе тоже признак непрофессионализма)
Очень похоже. Где-то читал, что раздевалка раскололась чуть ли не на 4 лагеря, и самый саботирующий из них как раз таки четвёрка Мертенс, Кальехон, Инсинье и Аллан. Какая может быть игра, когда такая петрушка за кулисами творится? Но правды, конечно, мы никогда не узнаем.
dimagas2
dimagas2 ответил УрсХох
сегодня в 01:24
А нет у тебя ощущения,что это война де Лаурентису? (Что само по себе тоже признак непрофессионализма)
По моему там комплексная проблема,винить тупо руководство или игроков не правильно.
Но по хорошему тех кто ноют больше всех нужно все таки продать летом.
УрсХох
УрсХох ответил Nickolai S
сегодня в 01:19
Ваня, тебе завидовать? В чём? Не смеши мои подмышки. Я вижу так: команда кончилась после тех памятных несостоявшихся сборов. Виной тому комплекс факторов, и, как один из них - Анчелотти разбаловал этих тёлок, которые с того момента так и не могут, вернее, не хотят собраться в кучу. Ну не поверю никогда, что профессиональные футболисты вмиг разучились играть.
А нет у тебя ощущения,что это война де Лаурентису?
(Что само по себе тоже признак непрофессионализма)
Nickolai S
Nickolai S ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:16
Все вы завистники одинаковые) Ладно я интер ненавижу после кальчополи, но что вам Ювентус сделал? Я бы и Напули с титулом без задней мысли поздравил и Рому с Лацио. Когда победа добыта трудом, она не вызывает вопросов. Как тебе Гатуза, что лучше Анчелотти? Ахаха)
Ваня, тебе завидовать? В чём? Не смеши мои подмышки.
Я вижу так: команда кончилась после тех памятных несостоявшихся сборов. Виной тому комплекс факторов, и, как один из них - Анчелотти разбаловал этих тёлок, которые с того момента так и не могут, вернее, не хотят собраться в кучу. Ну не поверю никогда, что профессиональные футболисты вмиг разучились играть.
УрсХох
УрсХох ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:13
в мое было по 7 копеек и это самое дорогое. В принципе рубля на неделю хватало и на мороженое и на соки и на кино)
Княже,так ты еще старее меня????В моем детстве самое дешевое морохо стоило 10 копеек.
УрсХох
УрсХох ответил h8you
сегодня в 01:12
Де лаурентис конечно редкий кретин)))почувствуй разницу от Анчелотти до Гаттузо)))
Анчелотти бы поработал,и возможно,добился
бы какого-то результата,если бы не выходки
Лаурентиса.Анчи не захотел поддержать президента,
потому что потерял бы контакт с командой,и не под-
держал безоговорочно команду.Такое двойственное
положение продолжаться не могло и Анчи свалил.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил h8you
сегодня в 01:09
в мое было по 7 копеек и это самое дорогое. В принципе рубля на неделю хватало и на мороженое и на соки и на кино)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Nickolai S
сегодня в 01:04
Все вы завистники одинаковые)
Ладно я интер ненавижу после кальчополи, но что вам Ювентус сделал?
Я бы и Напули с титулом без задней мысли поздравил и Рому с Лацио. Когда победа добыта трудом, она не вызывает вопросов.
Как тебе Гатуза, что лучше Анчелотти? Ахаха)
УрсХох
УрсХох ответил Nickolai S
сегодня в 01:02
По стремительности падения они напоминают позапрошлогодний Монако. Но там были очевидные причины - полсостава распродали. Здесь же все практически все те же лица, которые, похоже, просто не хотят играть в футбол. И да, ты мне не поверишь, на первом месте за столько лет хочется видеть кого угодно, но только не Ювентус)
Почему же?Охотно тебе верю)
Вообще мне в Италии симпатичны многие команды.
Милан,Лацио,Фиалки,Рома,Наполи в том числе.
В Наполи мне не нравится только длинный
язык де Лаурентиса.
Единственная команда,которую я ненавижу....
Ну ты понял.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил УрсХох
сегодня в 01:01
аналогично
Nickolai S
Nickolai S ответил УрсХох
сегодня в 01:00
Вот ты мне не поверишь,но и мне непонятно.Мне было бы приятнее видеть на втором месте вас,нежели Интер.
По стремительности падения они напоминают позапрошлогодний Монако. Но там были очевидные причины - полсостава распродали. Здесь же все практически все те же лица, которые, похоже, просто не хотят играть в футбол.
И да, ты мне не поверишь, на первом месте за столько лет хочется видеть кого угодно, но только не Ювентус)
h8you
h8you ответил Nickolai S
сегодня в 00:59
Бесславные ублюдки. Где мой Наполи, суки?
где мое детство и мороженое по 1.5 рубля
h8you
h8you
сегодня в 00:58
Де лаурентис конечно редкий кретин)))почувствуй разницу от Анчелотти до Гаттузо)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:57
Как у них фсё запущщено то...
drug01
drug01
сегодня в 00:55
Такого результата не ждали.....
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