«Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ.
«Ман Сити» (48) занимает 2 место, «Кристал Пэлас» (30) расположился на 9 позиции.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» 2:2 (0:1)
Голы: Кун Агуэро 82, Кун Агуэро 87 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (автогол)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус 62), Стерлинг (Родри 89), Кун Агуэро, Бернарду Силва (Марез 73)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд (Уорд 88), Айю, Куяте, МакАртур, МакКарти, Заха, Тосун (Уикхэм 81)
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждения: МакКарти 13, Айю 26, Менди 58
В другом матче игрового дня «Тоттенхэм» не смог обыграть «Уотфорд».
Местный Никанор Иваныч.
Местный Никанор Иваныч.
Да ты и в курсе почему, только Райкина играешь)
Да ты и в курсе почему, только Райкина играешь)