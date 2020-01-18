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«Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

сегодня, 19:56
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«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ.

«Ман Сити» (48) занимает 2 место, «Кристал Пэлас» (30) расположился на 9 позиции.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» 2:2 (0:1)
Голы: Кун Агуэро 82, Кун Агуэро 87 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (автогол)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус 62), Стерлинг (Родри 89), Кун Агуэро, Бернарду Силва (Марез 73)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд (Уорд 88), Айю, Куяте, МакАртур, МакКарти, Заха, Тосун (Уикхэм 81)
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждения: МакКарти 13, Айю 26, Менди 58

В другом матче игрового дня «Тоттенхэм» не смог обыграть «Уотфорд».

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:59
В меру вежливый капитан произнес стандартные "ахаха,стыд и позор..")
Местный Никанор Иваныч.
beefs
beefs
сегодня в 21:57
МанСити сдулся, Ливерпуль чемпион!!!
волгодон 2
волгодон 2 ответил mangoх12
сегодня в 21:56
Пепка забил на клуб ждет неуйстойки
"Пепка" намерен порвать мадридский кабинет,скорее всего.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Евгений Макрушин
сегодня в 21:19
Ливерпуль в этом сезоне заслуженно станет чемпионом и они тоже играют в футбол, который не может не нравится
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:18
В Англии слабых футбольных клубов не бывает
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 21:09
Ты же сам с аватарочкой сити бегал глорота
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 21:04
    Ахаха, стыд и позор, горожане! Все, о защите чемпионского титула можете забыть) Фернандиньо пора уже заканчивать свою карьеру в Европе и возвращаться в Бразилию.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 21:04
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
      сегодня в 21:03
      Голубец потерял судейскую поддержку. Судьи теперь кормятся в мерсисайде, там и результаты. Лысый шарлатан уже не у дел.
      mangoх12
      mangoх12
      сегодня в 21:01
      Пепка забил на клуб ждет неуйстойки
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил 773sergeytank
      сегодня в 21:01
      Вообше не радуюсь
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответил ИГРОЧИШКА
      сегодня в 20:53
      Ага...так играет,что уже на 19 очков(по потеряным) от лидера отстаёт,с таким составом это как-то странно смотрится...
      Муслим90
      Муслим90
      сегодня в 20:53
      Что за сезон))) Все делают подарки))) Ливерпуль не подведи))
      Ptaha91
      Ptaha91
      сегодня в 20:51
      С днюхой Пеп!
      773sergeytank
      773sergeytank
      сегодня в 20:48
      У фанфанчика наверное штанишки мокрые от счастья))
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 20:36
      Про Ливерпуль можно забыть.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 20:34
      Упорненько...
      hoper
      hoper ответил Да ладно вам
      сегодня в 20:28
      Что-то Сити забуксовал в этом сезоне. похоже, Гвардиола ничего нового футболу предложить не может, а к старым его схемам научились приспосабливаться. С другой стороны - очень хочу, чтобы Клопп взял АПЛ. Удачи, Юрген!
      Помешать им стать чемпионами могут только они сами.В этом сезоне абсолютно все буксуют.так что мешать некому.
      MaxRnD
      MaxRnD
      сегодня в 20:18
      А мог и вовсе влипнуть
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил sihafazatron
      сегодня в 20:17
      Да сити отскочил
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 20:17
      Фантастика.
      SHEARER ALAN
      SHEARER ALAN
      сегодня в 20:09
      Достойно провёл матч КП!
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      сегодня в 20:05
      Неплохо дядюшка Рой.
      alex spartakovih
      alex spartakovih
      сегодня в 20:04
      ставки пролетают как швед под полтавой
      Bom Bom
      Bom Bom
      сегодня в 20:04
      Стоунз и Фернандиньо в центре защиты - цирковой номер.
      ГНИДЫ
      ГНИДЫ
      сегодня в 20:04
      Походу лысого физрука попросят уйти((
      abramjan
      abramjan
      сегодня в 20:03
      пора уже мешковатое недоразумение выкинуть из четверки апл
      sihafazatron
      sihafazatron ответил fanliverpoolfan 2
      сегодня в 20:02
      Получай сосня шарлотаначка
      Что же ты такой злой? Может тебе велосипед подарить?)))
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 20:01
      чуть было не поставил на пепа, перед матчем, но не стал. Как оказалось не зря.
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
      сегодня в 20:01
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