«Челси» проиграл «Ньюкаслу»

«Ньюкасл» оказался сильнее «Челси» в рамках 23-го тура АПЛ.
«Ньюкасл» (29) занимает 12-е место, «Челси» (39) расположился на 4-й позиции.
Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк
«Ньюкасл Юнайтед» - «Челси» 1:0 (0:0)
Гол: Хэйден 90+4
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт (Ш. Лонгстафф 71), Фернандес, Лассельс, Кларк, Виллемс (Ритчи 12), Альмирон, Хэйден, Шелви (М. Лонгстафф 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон
Главный тренер: Брюс Стив.
«Челси»: Кепа, Джеймс (Эмерсон 75), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Маунт (Баркли 68), Хадсон-Одои, Абрахам (Батшуайи 80), Виллиан
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Хэйден 55, Эмерсон 84
В другом матче игрового дня «Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас».
Просто напомню о смене тренера, о становлении новой команды, о привлечении большого количества молодежи, о том, что супер-задач никто не ставил.. Ведь этого хотела основная масса болел Челси??
По-моему, да..
Обидно? Конечно, обидно.. Но лично я себя почти успокоил..))
Ждем следующий матч..
Просто напомню о смене тренера, о становлении новой команды, о привлечении большого количества молодежи, о том, что супер-задач никто не ставил.. Ведь этого хотела основная масса болел Челси??
По-моему, да..
Обидно? Конечно, обидно.. Но лично я себя почти успокоил..))
Ждем следующий матч..