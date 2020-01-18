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«Челси» проиграл «Ньюкаслу»

вчера, 22:27
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ньюкасл» оказался сильнее «Челси» в рамках 23-го тура АПЛ.

«Ньюкасл» (29) занимает 12-е место, «Челси» (39) расположился на 4-й позиции.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк

«Ньюкасл Юнайтед» - «Челси» 1:0 (0:0)
Гол: Хэйден 90+4

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт (Ш. Лонгстафф 71), Фернандес, Лассельс, Кларк, Виллемс (Ритчи 12), Альмирон, Хэйден, Шелви (М. Лонгстафф 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон
Главный тренер: Брюс Стив.

«Челси»: Кепа, Джеймс (Эмерсон 75), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Маунт (Баркли 68), Хадсон-Одои, Абрахам (Батшуайи 80), Виллиан
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Хэйден 55, Эмерсон 84

В другом матче игрового дня «Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:59
Как же обидно должно быть Фрэнку Лэмпарду и его подопечным! Пропустить на последних минутах встречи роковой мяч....Да, врагу такого не пожелаешь!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 06:39
С победой.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:11
Неожиданно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:58
Поражения Челси , МЮ, Арсенала, Тотенхема уже не удивляют.
Как то быстро в АПЛ происходит "смена караула".
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:45
Лишний раз подтверждает, что слабых клубов в Англии НЕТ...
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 05:45
Без Чалова некому забивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:59
Надо усиляться Чаловым...
vastudio
vastudio ответил azkan
сегодня в 01:24
Самое узкое место в обороне Челси это вратарь. С двух ударов пропустить гол. Ну удар же не такой уж не берущийся. Самый дорогой вратарь должен такие хоть раз брать. Лучше уж хорошего голкипера взять в этом окне?
Да забивать просто нужно двушку-трёшку, а не нули ! Ну не пропустил бы он этот мяч, и что? Всё равно 2 очка были бы проё....
Да ладно вам
Да ладно вам ответил juvenale
сегодня в 01:10
Твой коммент На чемпионате мира 1994-го года, в то самое время, когда был расцвет итальянского футбола, в сборной Италии играло семь футболистов Милана и три футболиста Ювентуса. За весь турнир в сумме на футболистов Милана пришлось 37-мь матчей (кто сыграл пять, кто шесть, а кто и семь), а на футболистов Ювентуса 16-ть матчей в сумме. Вот и показатель кто во все времена был флагманом итальянского футбола, а кого просто добирали до полноты состава.
    azkan
    azkan
    сегодня в 01:07
    Самое узкое место в обороне Челси это вратарь. С двух ударов пропустить гол.
    Ну удар же не такой уж не берущийся. Самый дорогой вратарь должен такие хоть раз брать. Лучше уж хорошего голкипера взять в этом окне?
    azkan
    azkan ответил Медив
    сегодня в 01:00
    С такими игроками Челси и не должен был изначально за топ-4 бороться. Это бонус в виде плохой формы соперников. С кем должен тащить Челси? Вилли? Он на спаде уже давно, его и в сборную перестали брать, тоже самое Аспи. Рюдигер лечился полгода. Пулишич скамеечник БД, проигравший конкуренцию Санчо, Кепа - самый тупой трансфер в истории Челси. Ковачич - скамеечник везде, от Реала до сборной. Эмерсон игрок не уровня топ-клуба. Жиру, Алонсо, Педро - просто смех. Остаются Жоржиньо и Канте. единственные два игрока топ-уровня. И куча молодежи, на которых пришлось сделать ставку. Перед началом года Челси предрекали середину таблицы. А сейчас недовольны чем? Что клуб еще ниразу не вылетел из топ-4? Что не обыгрывают каждый тур команды из АПЛ? Это нереальный оптимизм просто. Необоснованный. Сейчас разговор не про ЛЧ, а про то, чтобы прогнать молодежь по всей дистанции турнира, дать им опыт, дать им почувствовать эти нагрузки. И кстати, молодежь по сути единственные, кто не подводит команду. Ни Абрахам, ни Маунт, и ни Хадсон с Джеймсом.
    Правильно, это сезон становления. Но все же это Челси. Челси РА. Которая всегда должна бороться за наивысокие места. И этот сезон тоже не исключение. Почему бы не совместить попадание в зону ЛЧ и прогонкой? Для молодежи очень важно набираться опыта играя также и в ЛЧ.
    Они там себя показывают всему миру и чего стоят, то есть стимул очень сильный.
    Не надо исключать в этом сезоне попадание в четверку просто ради прогона молодежи и не хочется, чтобы молодежь который открыл Лэмпард, так и остались бы просто перспективными.
    На счет Пулишича и Хадсона не согласен. Любимец Лэмпарда переоценен. Надо было его отпускать в Баварию. Он работает, бегает, но не получается у него. Пулишич лучше.
    Вот вместо Маунта или Хадсона Пулишича чаще ставить бы... но травмы..
    fantazy07
    fantazy07
    сегодня в 00:38
    У Челси есть один сайт называется Челсиблуз, админ там Снайк такой последний чел, за одно и тоже мать или ругань, своих собак не банит, а те кто им правду в лицо плюнет, банит. Если кто нибудь там зарегистрирован, передайте ему что он гнилой животное, ну про матершинные слова я сам передам этому 8
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
    сегодня в 00:17
    Твой коммент На чемпионате мира 1994-го года, в то самое время, когда был расцвет итальянского футбола, в сборной Италии играло семь футболистов Милана и три футболиста Ювентуса. За весь турнир в сумме на футболистов Милана пришлось 37-мь матчей (кто сыграл пять, кто шесть, а кто и семь), а на футболистов Ювентуса 16-ть матчей в сумме. Вот и показатель кто во все времена был флагманом итальянского футбола, а кого просто добирали до полноты состава.
    И Челси он сглазил, когда смеялся, что Лацио более титулованный клуб, чем Челси. Аха-ха)
    Как ты думаешь, Лацио обыграл бы Ньюкасл?)
    George-CFC
    George-CFC ответил Медив
    сегодня в 00:15
    Маунт и Абрахам постоянно подводят Челси, но ты же с упертостью продолжаешь защищать воспитанников. Номер 10 и 9 необходимы Челси, в том числе для конкуренции людей которые постоянно подводят Лэмпарда. Они не могут вскрыть Ньюкасл, ВХ и т д Уже все Фэйлы писать долго.
    Но нужно защищать воспитанников? А смысл? Чтобы они не развивались? Ты пишешь про слабый состав Челси. У Лестера он что намного лучше ... или пфф Арсенал? МЮ? Это все разговоры в пользу бедных. Были 2 сильные команды и все остальные. Я не видел проблем чтобы бороться за топ4, что Челси и делает. Но невозможно смотреть что развития команды не происходит. Уже который месяц не умеют вскрывать оборону. А ты защищаешь «креативщика» Маунта. Забивают после его замен... да ему на скамейке самое место
    juvenale
    juvenale ответил Да ладно вам
    сегодня в 00:14
    Я быстро только смеюсь с зебр, всё остальное делаю основательно.
    ну и в догонку
    Все клубы, чьи игроки становились чемпионами мира
    10 чемпионств. «Милан».

    9 из 10 чемпионов «Милана» - итальянцы, что объяснимо, а единственный иностранец – Марсель Десайи, выигравший в составе сборной Франции ЧМ-1998.

    25 чемпионов. «Ювентус» (Турин)

    Ну а на первом месте – «Ювентус»! «Старая Синьора» собрала под своими знаменами четверть сотни чемпионов мира, причем 22 из них – итальянцы. А три оставшихся – обязательно французы.
    juvenale
    juvenale ответил Да ладно вам
    сегодня в 00:12
    Я быстро только смеюсь с зебр, всё остальное делаю основательно.
    хахах я все еще жду овтета
    милан 6 игроков Юве 3
    теперь самое интересное
    Италия -Норвегия 1-0 (Д.баджо)
    1/8 Италия-Нигерия 2-1 (Р.Баджо забил два)
    1/4 Италия -Испания 2-1 ( Р.Баджо,Д.Баджо)
    1/2 Италия-Болгария 2-1 (Р.Баджо два гола)
    Итого из 8 голов Италии на том турнире 7 забили игроки Ювентуса,у ббилана один в группе хахахах
    ну и два миланских клоуна в серии пенальти с бразилами(массаро и барези) промазали ,а помнят почему-то промах Баджо,который тащил Италию весь турнир
    juvenale
    juvenale ответил Да ладно вам
    сегодня в 00:11
    Я быстро только смеюсь с зебр, всё остальное делаю основательно.
    Твой коммент На чемпионате мира 1994-го года, в то самое время, когда был расцвет итальянского футбола, в сборной Италии играло семь футболистов Милана и три футболиста Ювентуса. За весь турнир в сумме на футболистов Милана пришлось 37-мь матчей (кто сыграл пять, кто шесть, а кто и семь), а на футболистов Ювентуса 16-ть матчей в сумме.
    Вот и показатель кто во все времена был флагманом итальянского футбола, а кого просто добирали до полноты состава.
    azkan
    azkan ответил Akatsuki72
    сегодня в 00:11
    Я не пойму, почему нельзя пытаться почаще бить, если соперник ведёт массированную оборону?! Большое количество игроков мешает обзору вратарю, вероятность рикошета выше... но постоянно пытаться пропихивать мяч сквозь стену... Иногда нужно играть проще, хотя бы менять подход почаще...
    В точку! Не стараются бит с разных дистанций. Ведь сам Лэмпард всегда бил как только предоставлялся возможность. Почему бы своих игроков не научить?! Или даже заставлять?
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:09
    По хорошему пора уже покупать игроков в атаку.18 дней прошло с ТО,а не продан шлак типа Жиру,Педро и Алонсо ну и купили какого-то молодого 16-ти летнего паренька.
    Одои ,Маунт и Абрахам заслужили посидеть на лавке.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
    сегодня в 00:07
    Я быстро только смеюсь с зебр, всё остальное делаю основательно.
    И что же ты сделал основательно? Послушал слухи? Аха-ха)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Медив
    сегодня в 00:01
    Да будут Волки четвертыми в этом году. Чтобы никому не было обидно
    Или Шефф Ютд. Я знаю отношение фанатов Челси и Ттх, для фанатов Челси лучше отдать любой другой команде АПЛ место в топ 4, но лишь бы Ттх там не было.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 23:59
    И Сороки бывают проворны.
    beefs
    beefs
    вчера в 23:58
    Челси чудит...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:56
    Бывает...
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил Медив
    вчера в 23:50
    Угу, через пару лет под этой пальмой будет стоять очередь. Зная каталонцев - они будут там стоять первыми
    Та ладно.Слава богу с чукоткой дел не имели,ибо нечем похвастать.Как правило эта чернота быстрорастворима,словно якобс монарх)
    Dudikoff
    Dudikoff
    вчера в 23:49
    Как и в прошлом году в четвёрку никто не хочет)
    VIPded
    VIPded
    вчера в 23:46
    Абрамовичу пора подумать об усилении состава...(((
    Медив
    Медив ответил волгодон 2
    вчера в 23:46
    Остается только порадоваться,что условный Тэдди снят с Лондонской пальмы.
    Угу, через пару лет под этой пальмой будет стоять очередь. Зная каталонцев - они будут там стоять первыми
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил juvenale
    вчера в 23:39
    быстро ты акки меняешь)))прям под этим с основного написал хахха
      волгодон 2
      волгодон 2 ответил Медив
      вчера в 23:39
      Не правда. Лично я ценю испанскую школу намного больше, чем все руководители Барселоны и Реала вместе взятые. Если бы клубу продали Аленью - я был бы рад
      Остается только порадоваться,что условный Тэдди снят с Лондонской пальмы.
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