«Реал» одержал победу над «Севильей»

«Реал» обыграл «Севилью» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (43) располагается на первом месте, «Севилья» (35) - четвертая.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Севилья» 2:1 (0:0)
Голы: Каземиро 57, Каземиро 69 - Де Йонг 64
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Габриэль Милитао, Варан, Марсело (Менди 71), Модрич, Каземиро, Кроос, Лукас, Йович (Бензема 62), Родриго (Винисиус Жуниор 62)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Фернандо, Гудель, Эвер Банега (Рони Лопеш 80), Эль-Хаддади (Эн-Несери 66), Де Йонг, Васкес (Торрес 75)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88
Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Хетафе».