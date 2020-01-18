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«Реал» одержал победу над «Севильей»

сегодня, 19:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Реал» обыграл «Севилью» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (43) располагается на первом месте, «Севилья» (35) - четвертая.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Севилья» 2:1 (0:0)
Голы: Каземиро 57, Каземиро 69 - Де Йонг 64

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Габриэль Милитао, Варан, Марсело (Менди 71), Модрич, Каземиро, Кроос, Лукас, Йович (Бензема 62), Родриго (Винисиус Жуниор 62)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Фернандо, Гудель, Эвер Банега (Рони Лопеш 80), Эль-Хаддади (Эн-Несери 66), Де Йонг, Васкес (Торрес 75)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88

Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Хетафе».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 22:05
Реал молодцы, с победой
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ГНИДЫ
сегодня в 21:42
такой же позор как и у старухи!!!
И когда Юве в плове 3:0 и более по сумме получал? Аха-ха)
Это только милан на камп ноу булки раздвигает на 4:0. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Master ШиФу
сегодня в 21:41
Он никогда не ошибается))) ну и балабол ты, хохол
А тебе лучше в бане побывать, за оскорбление.
Не так ли, модератор?
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:35
Каземиро делает дубль! Это класс
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:21
С победой адекватных мадридистов. А барсики ведь так надеялись. Аха-ха) Я говорил Джину про бестрофейный сезон, а он смеялся. А я никогда не ошибаюсь) Впереди у Барселоны ещё позор в плове ЛЧ)
Он никогда не ошибается))) ну и балабол ты, хохол
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:19
С победой адекватных мадридистов. А барсики ведь так надеялись. Аха-ха) Я говорил Джину про бестрофейный сезон, а он смеялся. А я никогда не ошибаюсь) Впереди у Барселоны ещё позор в плове ЛЧ)
такой же позор как и у старухи!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:17
С победой Великий Реал!
112910415
112910415
сегодня в 21:07
бывает
gentlewolf
gentlewolf ответил renamed 14
сегодня в 21:02
а каком разгроме идет речь? ты хоть смотрел игру? реал ваш хваленый создал 3 голевых момента за игру с хваленой лучшей полузащитой)))) вам бы мбаппе вы бы тогда по 4 голевых навеса создавали за матч
Три голевых момента только у одного Каземиро было.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 21:02
Каз - ты просто лучший) Победа выдалась крайне не простой! А с Севильей всегда не просто играть, будь то дома или на выезде. Но королевичи вновь порадовали своих болельщиков) С очень важной победой всех преданных мадридистов!
gentlewolf
gentlewolf ответил Incredulous
сегодня в 21:01
Жаль, что выключил, так бы увидел как потом Севилье засчитали гол, в моменте с которым Мунир два раза сыграл рукой, ползая по полю. А с отменой первого гола даже Ю. Розанов согласился, который изначально был за то, чтобы гол засчитали.
Я бы еще игру лежа отметил, как фактор к отмене гола в ворота Реала.
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
сегодня в 20:59
Победа имени Каземиро! 👋
beefs
beefs
сегодня в 20:57
Вперёд за титулом...
Incredulous
Incredulous ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:48
После кабинетовской отмены чистейшего гола выключил матч к чертям собачим.
Жаль, что выключил, так бы увидел как потом Севилье засчитали гол, в моменте с которым Мунир два раза сыграл рукой, ползая по полю. А с отменой первого гола даже Ю. Розанов согласился, который изначально был за то, чтобы гол засчитали.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 20:42
С победой адекватных мадридистов.
А барсики ведь так надеялись. Аха-ха)
Я говорил Джину про бестрофейный сезон, а он смеялся. А я никогда не ошибаюсь) Впереди у Барселоны ещё позор в плове ЛЧ)
Project Pandora
Project Pandora ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:41
После кабинетовской отмены чистейшего гола выключил матч к чертям собачим.
Все, включая комментаторов увидели нарушение, а ты нет. Либо все слепые, либо с тобой что-то не так.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:41
Тяжёлая, но очень нужная победа, хотя и вызывающая немало вопросов по игре. Каземиро сегодня, конечно, просто выше всех на две головы, и дубль первый в карьере сделал, со своими прямыми обязанностями на поле справлялся, ещё и зону Марсело прикрывал. Как бы не критиковали Рамоса, но его сегодня очень не хватало. Йович отдал, конечно, шикарную голевую передачу, но к сожалению - это его единственное полезное действие на поле, не тянет серб этот уровень. Винисиус сегодня хоть и ошибался, но начал хоть немного думать, проходы в штрафную были очень качественные, да и немного начал замечать партнёров по команде. Ну а в общем чувствовалась усталость команды от отданных сил и эмоций в Суперкубке, но Зидан в своём стиле, смог найти нужные слова в перерыве и правильно настроить команду.
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 20:31
Всех с победой, на классе так сказать, но выход Васкеса и Марсело немного дал понервничать, но победа, есть победа, так что Зидан был прав
renamed 14
renamed 14 ответил NGYRZ
сегодня в 20:28
От опорника два гола, неожиданно! С победой Реал. Мне показалось, что во втором тайме Реал контролировал игру и мог разгромить Севилью! Вообщем пока идем ровно! С победой,
а каком разгроме идет речь? ты хоть смотрел игру? реал ваш хваленый создал 3 голевых момента за игру с хваленой лучшей полузащитой)))) вам бы мбаппе вы бы тогда по 4 голевых навеса создавали за матч
Insanely cool
Insanely cool ответил Pancher_95
сегодня в 20:26
Бенз походу выстрелил на весь сезон наперед, в каком уже матче не забивает
Он только после травмы, так что понять пока можно
Insanely cool
Insanely cool ответил No problem
сегодня в 20:23
Летом кровь из носа надо брать Мбаппе,Иович дохлый петух какой-то. И будет мздц всем)
Сегодня Йович был неплох, как по мне, голевую конфетку отдал
cevin cigan
cevin cigan ответил Gelious
сегодня в 20:22
Соглашусь, что однозначно выбрать тяжело. Потому что роли разные у опорников. Но именно как разрушитель он и правда скорее всего лучший в истории. Предположу, что именно в рамках этой роли его и оценивали.
При всём его "разрушительстве",он везде успевает! Только в этом матче,сколько раз сыграл на опережении! Так читать игру как Каземиро,мало кто может,это ещё помноженное на достаточно сильную технику!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:21
ожидаемо))
Gelious
Gelious ответил Limp Bizkit
сегодня в 20:19
Каземиро? Лучший опорник? В истории? Ахахахаха
Соглашусь, что однозначно выбрать тяжело. Потому что роли разные у опорников. Но именно как разрушитель он и правда скорее всего лучший в истории. Предположу, что именно в рамках этой роли его и оценивали.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 20:17
Бенз походу выстрелил на весь сезон наперед, в каком уже матче не забивает
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:13
отскочил кабинет усилиями бразильского разведчика Каземирова и распростертости Севки-бурки)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:13
Игнорьте тех, кто говорят, что отменили чистейший гол Севильи!
Они одни из самых неадекватных существ.
Наверное ещё скажут, что пенальти на Варане в Эль Класико не было, причем в обоих эпизодах
Bjuik
Bjuik
сегодня в 20:12
Реал с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Limp Bizkit
сегодня в 20:10
Каземиро? Лучший опорник? В истории? Ахахахаха
Он не только свою зону закрывает на отлично, но и зону Марсело постоянно тащил за эти годы. И часто тащил зону Карвахаля. Точнее тащит ещё!!!
Марсело и Карвахаль,как мы и знаем, оооочень заточены на атаке

А кто тогда лучше него?
eleven LC
eleven LC ответил cevin cigan
сегодня в 20:10
Я думаю с ним хуже не будет но ясно что свою лучшую форму он уже врядли наберёт в этом сезоне
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