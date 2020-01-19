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Маунт - о поражении: «Такое трудно принять»

сегодня, 10:05
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал поражение от «Ньюкасла» в матче 23-го тура АПЛ

Такое трудно принять. Мы бы были разочарованы даже ничьей. Мы создали много моментов, но когда мы не забиваем ни одного гола, то нет нам оправданий. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:00
Думали легко победить.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:13
Лэмпард тоже говорит, что надо забивать голы!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:46
Чтобы побеждать надо и создавать и забивать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:07
Забивать надо было
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