Маунт - о поражении: «Такое трудно принять»

Полузащитник «Челси» прокомментировал поражение от «Ньюкасла» в матче 23-го тура АПЛ .

Такое трудно принять. Мы бы были разочарованы даже ничьей. Мы создали много моментов, но когда мы не забиваем ни одного гола, то нет нам оправданий.