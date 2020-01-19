Конте: «Трансферное окно похоже на вирус, который мы должны сдерживать»

Главный тренер «Интера» поделился мнением о несостоявшемся обмене Маттео Политано на Леонардо Спиннацолу, а также рассказал об адаптации новичка команды Эшли Янга.

Обмен Политано на Спинаццолу был моей инциативой, и я принял это решение. Это все, что я могу сказать. Затем произошли вещи, которые не входят в мою компетенцию. Маттео очень понравилась «Рома», и он хотел остаться.

Янг только что прибыл, поэтому странно предполагать, что он поедет с нами в Лечче. Он приступит к тренировкам, и мы будем работать с ним на следующей неделе перед игрой с «Кальяри». В последнее время он нерегулярно выступал в Премьер-лиге, поэтому потребуется немного времени, чтобы восстановить форму.

Трансферное окно - самый трудный период сезона для тренера, в газетах постоянно крутится неоднозначная информация. Трансферное окно похоже на вирус, который мы должны сдерживать.