ГлавнаяНовости

Сульшер: «Признаю, что Клопп проделал огромную работу в „Ливерпуле“»

сегодня, 09:29
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер накануне матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о предстоящем поединке. 

Если вы посмотрите на футбол в долгосрочной перспективе, то самые лучшие команды - это те, которые могут держать стабильный уровень годами. 

Никто не сравнится с Фергюсоном в этом. Но я готов признать, что Клопп проделал огромную работу в «Ливерпуле». 

У «Ливерпуля» все хорошо в этом сезоне, если не сказать больше, но давайте посмотрим, что будет с командой в мае.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Обамеянг: «Мартинелли станет суперзвездой»
Сегодня, 16:11 Комментарии0
Сетьен - о трансферах: «Пока ещё рано принимать решения»
Сегодня, 15:42 Комментарии0
Менди: «Матч с „Реалом“ в Лиге чемпионов будет совсем на другом уровне»
Сегодня, 15:08 Комментарии3
Массара рассказал о трансферной политике «Милана» в январе
Сегодня, 14:52 Комментарии1
Чалханоглу: «Противники боятся Ибру, несмотря на то, что ему 38 лет»
Сегодня, 14:49 Комментарии1
Леау: «Ибрагимович даёт мне много советов во время тренировок»
Сегодня, 14:24 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sargent
Sargent
сегодня в 13:03
Открыл Америку.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:52
Клопп сейчас бесспорно лучший тренер в мире
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100