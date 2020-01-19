Сульшер: «Признаю, что Клопп проделал огромную работу в „Ливерпуле“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» накануне матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о предстоящем поединке.

Если вы посмотрите на футбол в долгосрочной перспективе, то самые лучшие команды - это те, которые могут держать стабильный уровень годами.

Никто не сравнится с Фергюсоном в этом. Но я готов признать, что Клопп проделал огромную работу в «Ливерпуле».

У «Ливерпуля» все хорошо в этом сезоне, если не сказать больше, но давайте посмотрим, что будет с командой в мае.