Симеоне: «Я виноват в поражении от „Эйбара“»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура испанской Примеры от «Эйбара».

Случается всякое, хотя подобного не должно было произойти. Мы плохо влились в игру, не показали должный уровень в первом тайме.

В этом моя вина, соперник с самого начала действовал с энтузиазмом. С их стороны было несколько предупреждающих моментов, а затем они забили, воспользовавшись нашей неаккуратностью. Во втором тайме всё было наоборот, команда разыгралась. Именно так мы и должны играть, быть настроенными в самого начала. Мы должны улучшить свою игру и понять, что матчи начинаются со стартового свистка.