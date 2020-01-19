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Симеоне: «Я виноват в поражении от „Эйбара“»

сегодня, 10:43
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура испанской Примеры от «Эйбара».

Случается всякое, хотя подобного не должно было произойти. Мы плохо влились в игру, не показали должный уровень в первом тайме.

В этом моя вина, соперник с самого начала действовал с энтузиазмом. С их стороны было несколько предупреждающих моментов, а затем они забили, воспользовавшись нашей неаккуратностью. Во втором тайме всё было наоборот, команда разыгралась. Именно так мы и должны играть, быть настроенными в самого начала. Мы должны улучшить свою игру и понять, что матчи начинаются со стартового свистка.

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Все комментарии
nogganov_01
nogganov_01 ответил drug01
сегодня в 14:07
Спасибо! А кто нам ставки оплатит???
Симеоне
Виссарионович
Виссарионович ответил drug01
сегодня в 12:44
😁😁😁
Sargent
Sargent
сегодня в 11:59
Много вины в последнее время.
drug01
drug01
сегодня в 11:00
Спасибо! А кто нам ставки оплатит???
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