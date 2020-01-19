«Ливерпуль» хочет подписать 17-летнего хавбека «Ниццы»

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием контракта с 17-летним полузащитником «Ниццы» Педро Бразао. Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп хочет подписать молодого футболиста, чтобы тот продолжил свой рост в академии клуба.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет подписать голкипера «Трабзонспора» Угурчана Чакира.
Ща агент любого сколь-нибуть играющего латиноса рассказывает потенциальным покупателям из всяких Герт, что его подопечным интересуется сам Клопп из Ливерпуля. Штампуют эти проплаченые новости ради накрутки цен.
Ща агент любого сколь-нибуть играющего латиноса рассказывает потенциальным покупателям из всяких Герт, что его подопечным интересуется сам Клопп из Ливерпуля. Штампуют эти проплаченые новости ради накрутки цен.