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«Ливерпуль» хочет подписать 17-летнего хавбека «Ниццы»

сегодня, 17:43

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием контракта с 17-летним полузащитником «Ниццы» Педро Бразао. Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп хочет подписать молодого футболиста, чтобы тот продолжил свой рост в академии клуба.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет подписать голкипера «Трабзонспора» Угурчана Чакира.

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:27
да ща всех молодых и перспективных сватают в Ливерпуль.
Ща агент любого сколь-нибуть играющего латиноса рассказывает потенциальным покупателям из всяких Герт, что его подопечным интересуется сам Клопп из Ливерпуля. Штампуют эти проплаченые новости ради накрутки цен.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 17:45
Нужен ли он
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