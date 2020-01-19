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Месси посоветовал Сетьену подписать Агуэро

сегодня, 14:09

Капитан «Барселоны» Лионель Месси предложил новому тренеру каталонской команды Кике Сетьену задуматься над приобретением форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

По информации источника, Месси порекомендовал своего соотечественника в качестве замены травмированному форварду «Барселоны» Луису Суаресу, который выбыл на четыре месяца.

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Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:50
посоветовал то же че, дал указания )
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Шишанутый
сегодня в 15:29
Гном решает трансферы в Барселоне и выберает себе партнеров кого купить, кого продать. Месська больше чем клуб.
Не решает Месси в команде ничего.Есть большая статья,где ясно фактами доказывают,что неформальный лидер Барсы это Пике а не Месси.
Пике может организовать любые интриги в команде,его слушают а Месси не влияет на команду,молча играет и тихо уходит домой после игры.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Da Kurlzz
сегодня в 15:26
Он тебе лично сообщил о своем желании?
Нет,не соощил,даже когда вчера спросил лично его.Но прочитал в евросплрте,что Агуэро хочет перейти в Барсу,чтобы вместе играть с другом Месси.
Советую читать ЕВРОСПОРТ,там много интересного.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:26
Гном решает трансферы в Барселоне и выберает себе партнеров кого купить, кого продать. Месська больше чем клуб.
dimagas2
dimagas2 ответил Da Kurlzz
сегодня в 15:21
Он тебе лично сообщил о своем желании?
телепатически))))
FERIS
FERIS
сегодня в 14:57
Очередной бред от журналюг....
Пэпка ни за какие шиши сейчас не отпустит своего лучшего забивалу,даже если его об этом попросит гном лично.
Da Kurlzz
Da Kurlzz ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:49
Не получится его подписать,даже если сам он захочет но он хочет.
Он тебе лично сообщил о своем желании?
neomessi
neomessi
сегодня в 14:45
Бред)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:37
Ну раз Месси сказал...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:32
Не получится его подписать,даже если сам он захочет но он хочет.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 14:30
Причём только на 4 месяца,а потом вернуть.Журналисты обленились.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 14:30
Хорошее решение. Агуэро единственный лучший голеадор АПЛ после эпох Руда Ван Нистлроя =)
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 14:19
ахахахахахахахах
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:15
Боатенга пусть берут,как год назад)))
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 14:12
Кто нибудь дал бы совет ложкоеду, что бы пешеходничал по меньше.
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