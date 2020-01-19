Месси посоветовал Сетьену подписать Агуэро

Капитан «Барселоны» Лионель Месси предложил новому тренеру каталонской команды Кике Сетьену задуматься над приобретением форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
По информации источника, Месси порекомендовал своего соотечественника в качестве замены травмированному форварду «Барселоны» Луису Суаресу, который выбыл на четыре месяца.
Пике может организовать любые интриги в команде,его слушают а Месси не влияет на команду,молча играет и тихо уходит домой после игры.
Пике может организовать любые интриги в команде,его слушают а Месси не влияет на команду,молча играет и тихо уходит домой после игры.
Советую читать ЕВРОСПОРТ,там много интересного.
Советую читать ЕВРОСПОРТ,там много интересного.
Пэпка ни за какие шиши сейчас не отпустит своего лучшего забивалу,даже если его об этом попросит гном лично.
Пэпка ни за какие шиши сейчас не отпустит своего лучшего забивалу,даже если его об этом попросит гном лично.