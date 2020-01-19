ГлавнаяНовости

«Реал» не захотел отпускать Хамеса в аренду

сегодня, 12:49

Сообщается, что «Реал» отказался отпускать полузащитника Хамеса Родригеса в аренду.

Сразу несколько клубов обращались к «сливочным» с предложениями по 28-летнему хавбеку. Все они касались аренды колумбийца. Однако руководство «Реала» все поступившие заявки по игроку отклонило, так как рассматривает только вариант его продажи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Подольски в ближайшее время станет одноклубником Кудряшова
Сегодня, 15:31 ФотоКомментарии2
«Лестер» отказался отдавать Чудхури в аренду
Сегодня, 15:06 Комментарии1
СлухиМесси посоветовал Сетьену подписать Агуэро
Сегодня, 14:09 Комментарии15
Слухи«Барселона» и «Манчестер Сити» следят за защитником «Интера»
Сегодня, 12:25 Комментарии1
Слухи«Интер» завтра проведёт новый этап переговоров по Эриксену
Сегодня, 12:13 Комментарии8
СлухиЛазаро в ближайшее время станет игроком «Ньюкасла»
Сегодня, 12:01 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:49
Никаких Аренд. Хамес еще понадобится в сезоне...как наберет форму, будет выходить
Слайш
Слайш
сегодня в 15:44
из-за личной неприязни зидан загубил уже кучу игроков. Браим, Мариано, Себальос, теперь вот Хамес...

Отмечу, что пока Хамес играл, то несколько раз подряд становился лучшим игроком матча по версии Марки. Да, потом травма, но после травмы он давно уже восстановился и теперь зидан его тупо не включает в состав, как и Мариано.. Это просто подло и несправедливо.. Играют все - даже Лукас с Бейлом, а Хамесу нет места из-за каких то тренерских обид или ещё чего то
Hamman
Hamman ответил cevin cigan
сегодня в 15:27
Нужно дать Хамесу себя проявить(я в этом не сомневаюсь). Умный игрок,с хорошим пасом!
Шанса он заслужил не меньше чем Бейл.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:48
Нужно дать Хамесу себя проявить(я в этом не сомневаюсь). Умный игрок,с хорошим пасом!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100