«Реал» не захотел отпускать Хамеса в аренду

сегодня, 12:49

Сообщается, что «Реал» отказался отпускать полузащитника в аренду.

Сразу несколько клубов обращались к «сливочным» с предложениями по 28-летнему хавбеку. Все они касались аренды колумбийца. Однако руководство «Реала» все поступившие заявки по игроку отклонило, так как рассматривает только вариант его продажи.