«Реал» не захотел отпускать Хамеса в аренду

Сообщается, что «Реал» отказался отпускать полузащитника Хамеса Родригеса в аренду.
Сразу несколько клубов обращались к «сливочным» с предложениями по 28-летнему хавбеку. Все они касались аренды колумбийца. Однако руководство «Реала» все поступившие заявки по игроку отклонило, так как рассматривает только вариант его продажи.
Отмечу, что пока Хамес играл, то несколько раз подряд становился лучшим игроком матча по версии Марки. Да, потом травма, но после травмы он давно уже восстановился и теперь зидан его тупо не включает в состав, как и Мариано.. Это просто подло и несправедливо.. Играют все - даже Лукас с Бейлом, а Хамесу нет места из-за каких то тренерских обид или ещё чего то
Отмечу, что пока Хамес играл, то несколько раз подряд становился лучшим игроком матча по версии Марки. Да, потом травма, но после травмы он давно уже восстановился и теперь зидан его тупо не включает в состав, как и Мариано.. Это просто подло и несправедливо.. Играют все - даже Лукас с Бейлом, а Хамесу нет места из-за каких то тренерских обид или ещё чего то