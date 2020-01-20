Шюррле: «Федун – прикольный, весёлый мужчина. Много делает для „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своем отношении к владельцу клуба Леониду Федуну.
Таких неформальных встреч с Леонидом Федуном, чтобы с глазу на глаз, не было. Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, весёлый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для «Спартака». Есть ли у них что-то общее с владельцем „Челси“ Абрамовичем? Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах.
Ранее Андре поделился мнением о спаде в своей игре.
Полтора года назад пацаны , которые встретились только на поле, взяли СУПЕРКУБОК !!!
Полтора года назад пацаны , которые встретились только на поле, взяли СУПЕРКУБОК !!!
Но Шюррле - зачёт....полконтракта уже в кармане...
Но Шюррле - зачёт....полконтракта уже в кармане...