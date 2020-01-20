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Шюррле: «Федун – прикольный, весёлый мужчина. Много делает для „Спартака“»

сегодня, 08:05

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своем отношении к владельцу клуба Леониду Федуну.

Таких неформальных встреч с Леонидом Федуном, чтобы с глазу на глаз, не было. Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, весёлый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для «Спартака». Есть ли у них что-то общее с владельцем „Челси“ Абрамовичем? Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах.

Ранее Андре поделился мнением о спаде в своей игре. 

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:28
теперь Андре получит Бонус - раз прокукарекал о Лёне...
Армейская душа
Армейская душа ответил ziborock
сегодня в 09:17
А у коней уже 5 лет никаких юбилеев нет!)))
А армейцам не нужны юбилеи, чтобы чемпионат выиграть )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Leha-ha50
сегодня в 09:16
Что то с памятью твоей стало??? Полтора года назад пацаны , которые встретились только на поле, взяли СУПЕРКУБОК !!!
Да что себе позволяет этот немец........обзывает босса "хорошим владельцем клуба"....это со вторым бюджетом и на 10-м месте....))
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 09:10
Шуррле хочет банщика заменить?
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 09:05
Скоро вместе с федуном прикалываться в пердиве будете.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
сегодня в 09:03
А у коней уже 5 лет никаких юбилеев нет!)))
Что то с памятью твоей стало???
Полтора года назад пацаны , которые встретились только на поле, взяли СУПЕРКУБОК !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:01
То что Федун весёлый все по трансферам поняли...
Но Шюррле - зачёт....полконтракта уже в кармане...
ziborock
ziborock ответил VIPded
сегодня в 08:47
Прикольно-весёлый 16 лет всех веселил, пока юбилея знакового человека не дождался...)))
А у коней уже 5 лет никаких юбилеев нет!)))
VIPded
VIPded
сегодня в 08:46
Прикольно-весёлый 16 лет всех веселил, пока юбилея знакового человека не дождался...)))
cska plus
cska plus
сегодня в 08:18
Вообще спартак весёлый клуб, много клоунов.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:16
Ты бы ещё его на заправках видел как веселит народ.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:12
17-ый год "весело" губит Спартак, по приказу питерской власти
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