Шюррле: «Федун – прикольный, весёлый мужчина. Много делает для „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» рассказал о своем отношении к владельцу клуба Леониду Федуну.

Таких неформальных встреч с Леонидом Федуном, чтобы с глазу на глаз, не было. Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, весёлый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для «Спартака». Есть ли у них что-то общее с владельцем „Челси“ Абрамовичем? Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах.