Гогниев поведал о главных целях «Алании»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал о главных целях клуба в ближайшее время.
Что будет, если у меня заберут полкоманды в конце сезона? Ситуация жизненная, соглашусь, но точно не наша. Все зависит от задачи, поставленной перед тренером. Для «Алании» она сформулирована в трех словах: занять первое место. Понятно, что задаче соответствует и политика клуба, в том числе трансферная. Кроме того, я уверен в том, что незаменимых не бывает. С поправкой: если они не Месси с Роналду, которых, правда, тоже иногда меняют.
Ранее Гогниев вспомнил о матчах своего клуба в Кубке России с ЦСКА.