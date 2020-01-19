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Гогниев поведал о главных целях «Алании»

сегодня, 14:56

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал о главных целях клуба в ближайшее время.

Что будет, если у меня заберут полкоманды в конце сезона? Ситуация жизненная, соглашусь, но точно не наша. Все зависит от задачи, поставленной перед тренером. Для «Алании» она сформулирована в трех словах: занять первое место. Понятно, что задаче соответствует и политика клуба, в том числе трансферная. Кроме того, я уверен в том, что незаменимых не бывает. С поправкой: если они не Месси с Роналду, которых, правда, тоже иногда меняют.

Ранее Гогниев вспомнил о матчах своего клуба в Кубке России с ЦСКА.

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ДАША Д
ДАША Д
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Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
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Василий 50
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