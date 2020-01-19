Роналду не попал в сборную лучших игроков, с кем играл Жоау Мариу

Полузащитник «Локомотива» назвал символическую сборную футболистов, с кем он когда-либо играл в карьере:

В качестве тактической схемы я выберу 4-3-3, потому что это моя любимая схема.

Начну с вратаря. Я думаю, выберу Самира Хандановича из «Интера». Без лишних слов, он потрясающий голкипер. Он хорошо выполняет свою работу. Кроме того, он капитан, настоящий лидер, так что я выберу его.

На место правого защитника поставлю своего партнера по сборной Седрика Соареша из «Саутгемптона». Он отличный человек, великолепный футболист, командный игрок. Такой футболист пригодится любой команде. Левого защитника будет играть Дальберт из «Фиорентины» — один из лучших игроков этого амплуа, с которым мне доводилось играть. В паре центральных защитников — Жоао Миранда и, пожалуй, Чорлука из нашей команды. Я думаю, у них получился бы хороший дуэт.

Теперь полузащитники… Во-первых, Баринов. Опорник, тоже из «Локомотива». Конечно же, Алексей Миранчук. А третьим будет Адриен Силва из «Спортинга», где я играл с ним.

В линии атаки будут центрфорвард Эдер из «Интера», два вингера. Дайте подумать… Марко Арнаутович, с которым я играл в «Вест Хэм Юнайтед» и Мануэль Лансини из «Вест Хэм Юнайтед».

Я думаю, эта команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Испании, потому все они техничные игроки. Думаю, они бы показывали хорошую игру при такой схеме.