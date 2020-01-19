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Роналду не попал в сборную лучших игроков, с кем играл Жоау Мариу

сегодня, 21:55

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу назвал символическую сборную футболистов, с кем он когда-либо играл в карьере:

В качестве тактической схемы я выберу 4-3-3, потому что это моя любимая схема.

Начну с вратаря. Я думаю, выберу Самира Хандановича из «Интера». Без лишних слов, он потрясающий голкипер. Он хорошо выполняет свою работу. Кроме того, он капитан, настоящий лидер, так что я выберу его. 

На место правого защитника поставлю своего партнера по сборной Седрика Соареша из «Саутгемптона». Он отличный человек, великолепный футболист, командный игрок. Такой футболист пригодится любой команде. Левого защитника будет играть Дальберт из «Фиорентины» — один из лучших игроков этого амплуа, с которым мне доводилось играть. В паре центральных защитников — Жоао Миранда и, пожалуй, Чорлука из нашей команды. Я думаю, у них получился бы хороший дуэт.  

Теперь полузащитники… Во-первых, Баринов. Опорник, тоже из «Локомотива». Конечно же, Алексей Миранчук. А третьим будет Адриен Силва из «Спортинга», где я играл с ним. 

В линии атаки будут центрфорвард Эдер из «Интера», два вингера. Дайте подумать… Марко Арнаутович, с которым я играл в «Вест Хэм Юнайтед» и Мануэль Лансини из «Вест Хэм Юнайтед». 

Я думаю, эта команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Испании, потому все они техничные игроки. Думаю, они бы показывали хорошую игру при такой схеме.

Ранее Мариу попал в сборную лучших легионеров первой части сезона по мнению РПЛ

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Все комментарии
denis2825
denis2825
сегодня в 23:09
это ни кому не интересно, я могу хоть каждый день составлять сборные
Action
Action
сегодня в 22:38
Всех обо76
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:30
Хоть одна липовая "награда" прошла мимо. Спасибо, Мариу, за адекватность.
Negativ4eg
Negativ4eg
сегодня в 22:06
Понятно какой уровень команд в которых играл Мариу) команда уровень ФНЛ
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