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Шюррле: «Кононов всегда был открыт и честен с игроками»

сегодня, 20:56

Форвард «Спартака» Андре Шюррле похвалил экс-рулевого команды Олега Кононова.

Я думаю, Кононов очень хороший человек. Он всегда был открыт и честен с игроками. Мы прекрасно понимали, какой футбол он пытается строить. На тактических занятиях тренер подробно объяснял, что должен делать каждый игрок и команда в целом. К сожалению, в футболе результат всегда стоит во главе угла. И если он неудовлетворительный, главный тренер первый, с кого за это спросят. Но, поверьте, футболисты свою ответственность тоже чувствуют. Ведь именно игроки выходят на поле и стараются воплотить в жизнь те или иные установки. Когда тренера меняют, мы тоже испытываем чувство вины.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE ответил Некакойшенко
сегодня в 22:15
Это все остальные знают Аленичева как тренера с момента выхода Арсенала в РПЛ.
А туляки знают его с ЛФЛ. И он нас впервые в РПЛ вывел.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:43
Зато сейчас на товарняках не надо утруждаться...)))
Некакойшенко
Некакойшенко ответил EAGinLE
сегодня в 21:40
Тот чемодан, что от Аленичева в Туле находится.
Пряник, этот тот чемодан который чуть Тулу В ФНЛ не отправил ?
Некакойшенко
Некакойшенко ответил волгодон 2
сегодня в 21:39
однако вы его предали во угоду румыну,так и не распаковав чемпионский багаж
За соотечественников вписываешься?
Sargent
Sargent
сегодня в 21:36
Кононов хоть не грабил.
EAGinLE
EAGinLE ответил волгодон 2
сегодня в 21:18
Тот чемодан, что от Аленичева в Туле находится.
cska plus
cska plus
сегодня в 21:13
Ой, чимпьён заговорил.
max74
max74
сегодня в 21:12
Да
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 21:08
Удачи Кононову.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:06
однако вы его предали во угоду румыну,так и не распаковав чемпионский багаж
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