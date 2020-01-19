Шюррле: «Причина спада в моей игре - бронхит»

Форвард «Спартака» заявил, что спад в его игре связан с проблемами со здоровьем.

Бронхит — главная причина. Проблемы начались ещё в августе. За день до матча с «Брагой» я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро поздно проснулся, на игру вышел с температурой. Перед «Зенитом» тоже чувствовал себя паршиво, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чём другом не думаешь, кроме игры. Но этим решением играть, а не лечиться я только усугубил ситуацию. Когда понял, что дальше так продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, растерял физическую форму – за 6-8 недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий и привела к закономерному спаду в игре.