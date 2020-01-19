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Шюррле: «Причина спада в моей игре - бронхит»

вчера, 23:45

Форвард «Спартака» Андре Шюррле заявил, что спад в его игре связан с проблемами со здоровьем.

Бронхит — главная причина. Проблемы начались ещё в августе. За день до матча с «Брагой» я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро поздно проснулся, на игру вышел с температурой. Перед «Зенитом» тоже чувствовал себя паршиво, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чём другом не думаешь, кроме игры. Но этим решением играть, а не лечиться я только усугубил ситуацию. Когда понял, что дальше так продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, растерял физическую форму – за 6-8 недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий и привела к закономерному спаду в игре.

Ранее футболист похвалил экс-рулевого команды Олега Кононова.

 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:39
Полуинвалида купили.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:45
Выздоравливай и покажи всем класс! Пора вернуть Спартак на вершину где ему и место.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:52
Отмазки от сбитого летчика.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:33
Просто Андрюха понял, что в этом мазутно-судейском проекте только один смысл: разводить федуна на бабки
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 00:26
Детский лепет, а не разговор профессионала. При малейшем недомогании врачи это замечают и никто с температурой и симптомами бронхита не выпустит на поле. Тем более, что бронхит это инфекционные заболевание. Или в хлеву другие порядки?
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 00:16
Плюс ещё хроническая диарея - зачем Цорн это "не кашлянуть, не чихнуть" в проект тащил?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:11
Не беспокойся, Андре, это неважно.

Получается, Цорн знал, когда подписывал, что у тебя бронхит и ты не сможешь выложиться.

Ты доишь Федуна, и он доит тоже.

Это нормально.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 00:01
Просто в роисся плохая экология. Европейцы некоторое время сходят с ума, нужна акклиматизация.
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