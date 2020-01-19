Шкурин: «Налаживаю контакт со своими партнёрами по ЦСКА»

Новобранец ЦСКА Илья Шкурин рассказал об адаптации в новой команде.
Пауза после окончания чемпионата Белоруссии была достаточно внушительная. Поэтому я ждал начала сборов и возможности проявить себя в новой команде.
К Кампоамору, может быть, пока не совсем привык, но место милое, уютное, всё необходимое для работы здесь имеется. Сейчас налаживаю контакт со своими партнёрами, чтобы проще было адаптироваться. С английским тоже неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами, особенно с Магнуссоном.
В целом после нескольких дней сборов мне уже более понятны требования тренерского штаба и как конкретно лучше открываться под определённого игрока.
А взяли паузу..))
Локо изначально было трудно на что то рассчитывать...жребий почти не оставил шансов...
Краснодар истерзанный травмами сыграл в свою силу...3 победы в группе..9 очков..
Спартак и не ходил в еврокубки, ибо полная перезагрузка...
ЦСКА - единственный кто удивил..не скрою...ибо команда обыгрывающая Реал два раза почти тем же составом просто должна не замечать лудогорцы-ференцвароши....
Зенит - отдельная история...думаю Семак оказался не готов к своему дебюту в роли тренера в ЛЧ...в Лиссабоне по тем или иным причинам оставшись без Ракицкого,Жиркова,Кузяева,Дриусси,Малкома,Кокорина рассчитывать оставалось разве что на немцев...))...Зенит вчистую оказался слабей Лейпцига...но быть выше в таблице французов и португальцев - было вполне по силам...
Ничто так не вселяет уверенность в добротном выступлении в следующем сезоне как приличная взбучка в предыдущем....
Надеюсь все клубы сделают правильные выводы...и мы ещё долго не увидим наши клубы без евровесны....
Нормальные у нас команды...
А все эти песни про "весну-осень"..."автобусный чемпионат"..."постмутковский кризиз"...и пр. - в пользу бедных...
Уверен пошумим уже этой весной...
Удачи всем нашим в Еврокубках !!!!!!!!!!!!
А взяли паузу..))
Локо изначально было трудно на что то рассчитывать...жребий почти не оставил шансов...
Краснодар истерзанный травмами сыграл в свою силу...3 победы в группе..9 очков..
Спартак и не ходил в еврокубки, ибо полная перезагрузка...
ЦСКА - единственный кто удивил..не скрою...ибо команда обыгрывающая Реал два раза почти тем же составом просто должна не замечать лудогорцы-ференцвароши....
Зенит - отдельная история...думаю Семак оказался не готов к своему дебюту в роли тренера в ЛЧ...в Лиссабоне по тем или иным причинам оставшись без Ракицкого,Жиркова,Кузяева,Дриусси,Малкома,Кокорина рассчитывать оставалось разве что на немцев...))...Зенит вчистую оказался слабей Лейпцига...но быть выше в таблице французов и португальцев - было вполне по силам...
Ничто так не вселяет уверенность в добротном выступлении в следующем сезоне как приличная взбучка в предыдущем....
Надеюсь все клубы сделают правильные выводы...и мы ещё долго не увидим наши клубы без евровесны....
Нормальные у нас команды...
А все эти песни про "весну-осень"..."автобусный чемпионат"..."постмутковский кризиз"...и пр. - в пользу бедных...
Уверен пошумим уже этой весной...
Удачи всем нашим в Еврокубках !!!!!!!!!!!!