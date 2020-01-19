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Шкурин: «Налаживаю контакт со своими партнёрами по ЦСКА»

вчера, 23:15

Новобранец ЦСКА Илья Шкурин рассказал об адаптации в новой команде

Пауза после окончания чемпионата Белоруссии была достаточно внушительная. Поэтому я ждал начала сборов и возможности проявить себя в новой команде.

К Кампоамору, может быть, пока не совсем привык, но место милое, уютное, всё необходимое для работы здесь имеется. Сейчас налаживаю контакт со своими партнёрами, чтобы проще было адаптироваться. С английским тоже неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами, особенно с Магнуссоном.

В целом после нескольких дней сборов мне уже более понятны требования тренерского штаба и как конкретно лучше открываться под определённого игрока.

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Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 01:32
Главное, что со мной наладил !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил oFANATo
сегодня в 00:47
Если бы в футболе сбегали от позоров, то в зените, спартаке,локо, краснодаре после последних еврокубков некому было бы играть. Все наши клубы опозорились. Особенно в последнем туре. зенит получил трешку, Краснодар получил трешку, Локо получил двушку. Хоть ЦСКА победил испанцев в последнем туре.
Не опозорились....
А взяли паузу..))

Локо изначально было трудно на что то рассчитывать...жребий почти не оставил шансов...
Краснодар истерзанный травмами сыграл в свою силу...3 победы в группе..9 очков..
Спартак и не ходил в еврокубки, ибо полная перезагрузка...
ЦСКА - единственный кто удивил..не скрою...ибо команда обыгрывающая Реал два раза почти тем же составом просто должна не замечать лудогорцы-ференцвароши....
Зенит - отдельная история...думаю Семак оказался не готов к своему дебюту в роли тренера в ЛЧ...в Лиссабоне по тем или иным причинам оставшись без Ракицкого,Жиркова,Кузяева,Дриусси,Малкома,Кокорина рассчитывать оставалось разве что на немцев...))...Зенит вчистую оказался слабей Лейпцига...но быть выше в таблице французов и португальцев - было вполне по силам...
Ничто так не вселяет уверенность в добротном выступлении в следующем сезоне как приличная взбучка в предыдущем....

Надеюсь все клубы сделают правильные выводы...и мы ещё долго не увидим наши клубы без евровесны....

Нормальные у нас команды...
А все эти песни про "весну-осень"..."автобусный чемпионат"..."постмутковский кризиз"...и пр. - в пользу бедных...

Уверен пошумим уже этой весной...
Удачи всем нашим в Еврокубках !!!!!!!!!!!!
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 00:15
Партнеры это плохо....
Footbolista
Footbolista ответил oFANATo
вчера в 23:57
По твоей логике коням уже после лудогорского позора надо было расформировываться...
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:56
Давай, давай!
oFANATo
oFANATo ответил AgentART
вчера в 23:42
Если бы в футболе сбегали от позоров, то в зените, спартаке,локо, краснодаре после последних еврокубков некому было бы играть. Все наши клубы опозорились. Особенно в последнем туре. зенит получил трешку, Краснодар получил трешку, Локо получил двушку. Хоть ЦСКА победил испанцев в последнем туре.
AgentART
AgentART
вчера в 23:39
Скоро сбежишь от позора.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:38
Хороший настрой. И хорошо что с самого начала сборов с командой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 23:38
Приятно слышать от новичка не бравады,но серьёзное высказывание. Удачи в ЦСКА Илья.
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