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Дзюба назвал книги, которые нужно обязательно прочитать

сегодня, 15:21

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих предпочтениях в мире литературы.

Сейчас для себя открываю Терри Пратчетта. Сейчас — «Стража! Стража!», «Благие знамения». Я, оказывается, читал их. Читаю, читаю и думаю, что я же читал эту книгу, но давным-давно. Ты читаешь, и у тебя остается послевкусие, но уже со временем ты забываешь, о чём книга. Терри Пратчетта буду осваивать сейчас прям максимально.

Хочу вообще завести, как в «Великом уравнителе», сто книг, обязательных к прочтению. Тоже хочу так сделать. Соберу коллекцию из ста книг, которые нужно обязательно прочитать. В этом году попробую составить её. Я ещё начал собирать сериалы, которые не посмотрел. Сериалы, потом крутые игры настольные я сейчас анализирую, в которые нужно обязательно всем сыграть.

Обязательно надо прочитать «Ведьмака» Сапковского. Это очень круто, у меня как раз лежит книга «Божьи воины», целый том из 3-4 рассказов. Обязательно «Гарри Поттер». Кто не читал, тот думает, что это детское, а это очень-очень круто. Это такие прямо обязательные вещи, азы. «Властелин колец» — сто процентов, «Шантарам» — обе части, хотя вторая чуть похуже, но зато она завершает историю, все расставляет по своим местам. «Дракула», весь Вальтер Скотт, Джек Лондон. Лондон вообще мой любимый. У него всё — «Мартин Иден», «Белый клык». Это моя тематика. Я у него всё прочитал, даже всякие рассказы полярные и северные.

«Код да Винчи» мне не очень, на раз. «Игры престолов» у меня лежат все. Знаю, что ещё одну книгу не выпустили, вот они с тех времен лежат, я все думаю, что Джордж Мартин сейчас выпустит, и я все залпом прочитаю. Вообще, я люблю больше фантастику или приключенческий жанр.

Недавно «Соккер.ру» делал подборку свежих книг о футболе.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:17
11 дает советы.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 16:15
Умом обделен, вот и решил поумничать. Больше ничего не умеет.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 16:11
Хайпуя на ПЛиО, дерево не могло не 79аться - Мартин планирует 7 книг, а не 6, но что взять с питерского бревна?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Footbolista
сегодня в 16:08
Ещё русские сказки). Все сказки из жизни). "Золотая рыбка", "Колобок", "Мужик и медведь"и т.д.). Ну например: Соболев--из золотой рыбки. Ахметов-из колобка, Зенит-про мужика и медведя, Гинер-из Кащея Бессмертного, ну, а сам Дзюба-из Буратино, хоть и не нашей сказки).
djaich
djaich
сегодня в 16:01
"Тихий Дон", "Угрюм-река" и "Похождения бравого солдата Швейка". Но Дзюба, видать, еще на Льве Кассиле сломается, не дорастет.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:01
После выступления в ЛЧ все зенитовцы должны читать Маркиза де Сада
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:55
Дюма, Беляев, Дойль, Берроуз, Азимов, Булгаков, Роллинс, Лондон, Майн Рид, Жюль Верн, Ильф и Петров, Купер, Лавкрафт, Крайтон, Твен, Кинг, Диккенс....интересных авторов МАССА. Перечислил тех, кто сейчас загружен в ридер
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Шишанутый
сегодня в 15:54
И этот деревяшка еще будет учить нас что читать!
Я тебя уважаю и хочу узнать лично твое мнение,почему этого деревянного,кот не подписывает даже Осасуна столько превозносят?
Пусть читает,что хочет а людям,что от этого не пойму.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил W.N.W.A.
сегодня в 15:51
Братья Карамазовы - лучшая худож.книга которую я читал. Советую всем)
Угу)

Наряду с "В поисках утраченного времени" Пруста и "Улиссом" Джойса для меня самая крутая книжка.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:50
Читайте русскую классику...там уже все написано до нас...и про нас и не про нас...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:50
А я думал он читает плохо, только телек смотрит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:50
У Достоевского все настолько пронизано тоской и безисходностью, что читать его такое себе удовольствие.
Ну, не все. "Преступление и наказание" достаточно позитивно заканчивается.

А "Братья Карамазовы" - один из величайших романов.
Adolf33
Adolf33 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:50
Там помимо Артема ребята много интересных писателей называли, вот ролик: https://m.youtube.com/watch?v=cv2_CXQ2lvE
Вот про Руслана, действительно, классно!
particular
particular
сегодня в 15:43
Если бы начал с книг В.Пикуля, то на четвёртом десятке не докатился бы до «Гарри Поттера»... А после повторного освоения Пратчетта, можно взять за правило повторно заваривать чай и повторно использовать ган@@ны..:)
Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:43
В коллекции из ста книг наверняка должно быть сказка А.Н.Толстого "Золотой ключик или Приключения Буратино."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:42
Кто то походу с издательством неким контракт заключил....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил W.N.W.A.
сегодня в 15:40
У Достоевского все настолько пронизано тоской и безисходностью, что читать его такое себе удовольствие.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:38
Там помимо Артема ребята много интересных писателей называли, вот ролик:

Adolf33
Adolf33 ответил W.N.W.A.
сегодня в 15:36
Братья Карамазовы - лучшая худож.книга которую я читал. Советую всем)
Так не для Дзюбы же!
Adolf33
Adolf33 ответил Шишанутый
сегодня в 15:36
И этот деревяшка еще будет учить нас что читать!
Уровень детского сада. Не более.
Grey33
Grey33
сегодня в 15:35
Парень оказывается умеет читать?!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:35
И этот деревяшка еще будет учить нас что читать!
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 15:34
Братья Карамазовы - лучшая худож.книга которую я читал. Советую всем)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:34
Респект
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:34
Славнов называл книги, которые необходимо всем прочитать. Это внутренний циркуляр "как заработать на доширак и поднять ЧСВ" пригожинской фабрики троллей и "Как приготовить 1000 блюд из доширака" К.М.Бурбуль-оглы.
112910415
112910415
сегодня в 15:32
подростку кто-то подсказал, что хоть сотню-то книг прочитать надо ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:25
Самое интересное по Гарри Поттеру - фанфик "Гарри Поттер и Методы Рационального Мышления" (правда, нужно сначала остальное прочитать, т.к. это пародия))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:23
Синяя и вторая.
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