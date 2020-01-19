Дзюба назвал книги, которые нужно обязательно прочитать

Нападающий «Зенита» рассказал о своих предпочтениях в мире литературы.

Сейчас для себя открываю Терри Пратчетта. Сейчас — «Стража! Стража!», «Благие знамения». Я, оказывается, читал их. Читаю, читаю и думаю, что я же читал эту книгу, но давным-давно. Ты читаешь, и у тебя остается послевкусие, но уже со временем ты забываешь, о чём книга. Терри Пратчетта буду осваивать сейчас прям максимально.

Хочу вообще завести, как в «Великом уравнителе», сто книг, обязательных к прочтению. Тоже хочу так сделать. Соберу коллекцию из ста книг, которые нужно обязательно прочитать. В этом году попробую составить её. Я ещё начал собирать сериалы, которые не посмотрел. Сериалы, потом крутые игры настольные я сейчас анализирую, в которые нужно обязательно всем сыграть.

Обязательно надо прочитать «Ведьмака» Сапковского. Это очень круто, у меня как раз лежит книга «Божьи воины», целый том из 3-4 рассказов. Обязательно «Гарри Поттер». Кто не читал, тот думает, что это детское, а это очень-очень круто. Это такие прямо обязательные вещи, азы. «Властелин колец» — сто процентов, «Шантарам» — обе части, хотя вторая чуть похуже, но зато она завершает историю, все расставляет по своим местам. «Дракула», весь Вальтер Скотт, Джек Лондон. Лондон вообще мой любимый. У него всё — «Мартин Иден», «Белый клык». Это моя тематика. Я у него всё прочитал, даже всякие рассказы полярные и северные.

«Код да Винчи» мне не очень, на раз. «Игры престолов» у меня лежат все. Знаю, что ещё одну книгу не выпустили, вот они с тех времен лежат, я все думаю, что Джордж Мартин сейчас выпустит, и я все залпом прочитаю. Вообще, я люблю больше фантастику или приключенческий жанр.