«Спартак» готов продать Айртона в «Сантос» за 8 млн евро

сегодня, 13:22

Защитник «Спартака» Айртон может вернуться в чемпионат Бразилии.

Напомним, ранее красно-белые отказались отдавать Айртона в аренду в «Сантос». Руководство бразильцев планировало арендовать игрока на год и разделить зарплату со «Спартаком».

По информации источника, «Спартак» готов рассмотреть лишь вариант с продажей футболиста за 7-8 миллионов евро. В «Сантосе» считают, что это слишком большие деньги, однако клуб не отказался от идеи с переходом Айртона и намерен устроить еще одни переговоры, чтобы сбить цену.