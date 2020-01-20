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«Спартак» готов продать Айртона в «Сантос» за 8 млн евро

сегодня, 13:22

Защитник «Спартака» Айртон может вернуться в чемпионат Бразилии.

Напомним, ранее красно-белые отказались отдавать Айртона в аренду в «Сантос». Руководство бразильцев планировало арендовать игрока на год и разделить зарплату со «Спартаком».

По информации источника, «Спартак» готов рассмотреть лишь вариант с продажей футболиста за 7-8 миллионов евро. В «Сантосе» считают, что это слишком большие деньги, однако клуб не отказался от идеи с переходом Айртона и намерен устроить еще одни переговоры, чтобы сбить цену.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:02
Может продать весь Спартак?
VIPded
VIPded
сегодня в 14:01
Сантос уже не знает, как от Спартака этого вежливо отделаться...)))
blasgovest
blasgovest
сегодня в 13:46
    particular
    particular
    сегодня в 13:41
    Осталось найти тех, кто готов его купить..:) Собственно, парень-то не плох...
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 13:38
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 13:36
      Дорого купили- дешево продадут.
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 13:36
      "В «Сантосе» считают, что это слишком большие деньги" Кто бы сомневался. Своих то в Европу условно за 100500 продают, и не считают, что это большие деньги. Лично я не вижу смысла "Спартаку" его вообще продавать. Как по мне вполне себе приличный крайний защитник. По меркам РФПЛ то уж точно.
      спартак 1987
      спартак 1987
      сегодня в 13:33
      скорее всего Аиртон захандрил бразильской болезнью и со слезами на глазах просится чтобы его продали обратно на родину...ничего страшного, это просто сборы и огромные физические нагрузки на футболистов, скоро будет легче и про карнавалы Аиртон забудет до следующей зимы...да и альтернативы ему нет на левом фланге обороны, на правом фланге играть некому...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 13:32
      Ооооох, плохо
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 13:29
      Его же недавно купили !
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 13:26
      Его даже за 8 тыща не возьмут.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 13:25
      Вот уже и засосника выгоняют ccaными тряпками
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