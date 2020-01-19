«Сантос» пытался арендовать Айртона у «Спартака»

«Сантос» пытался взять в аренду защитника «Спартака» Айртона.
Бразильский клуб хотел на сезон взять игрока и согласился платить половину зарплаты. Однако «красно-белые» отказались отдавать 22-летнего футболиста в аренду.
Напомним, что ранее «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии.
Зачем,Мать твою! Зачем же корову свою продаю?
Премьер обещает,что голод грядёт,
вот тут-то корова на мясо пойдёт!
Зачем,Мать твою! Зачем же корову свою продаю?
Премьер обещает,что голод грядёт,
вот тут-то корова на мясо пойдёт!