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«Сантос» пытался арендовать Айртона у «Спартака»

сегодня, 17:34

«Сантос» пытался взять в аренду защитника «Спартака» Айртона.

Бразильский клуб хотел на сезон взять игрока и согласился платить половину зарплаты. Однако «красно-белые» отказались отдавать 22-летнего футболиста в аренду.

Напомним, что ранее «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:09
Они о.... ли чтоли?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:13
федун, спохватился :
Зачем,Мать твою! Зачем же корову свою продаю?
Премьер обещает,что голод грядёт,
вот тут-то корова на мясо пойдёт!
VIPded
VIPded
сегодня в 18:16
Сантос чуть не лоханулся...)))
Гавроша
Гавроша
сегодня в 18:05
Это они слишком круто - половину зарплаты платить. Хватит и четверти, остальная часть федуна, да и то пусть спасибо скажет, что хоть так взяли.
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