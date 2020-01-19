«Сантос» пытался арендовать Айртона у «Спартака»

сегодня, 17:34

«Сантос» пытался взять в аренду защитника «Спартака» Айртона.

Бразильский клуб хотел на сезон взять игрока и согласился платить половину зарплаты. Однако «красно-белые» отказались отдавать 22-летнего футболиста в аренду.

Напомним, что ранее «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии.