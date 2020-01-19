«Локомотив» может подписать японского нападающего

Форвард «Партизана» Такума Асано может перейти в «Локомотив». Об этом заявил агент футболиста Нобуаки Танабе.
Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно.
Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в Германии.
Опытный....но не крупный игрок....)))
С японского...Такуми - ремесленник....Асано - мелкий...
Порядка 1,5-2 млн....навряд ли больше...если не ошибаюсь...Партизан сам это сокровище за 1 млн брал....
Опытный....но не крупный игрок....)))
С японского...Такуми - ремесленник....Асано - мелкий...
Порядка 1,5-2 млн....навряд ли больше...если не ошибаюсь...Партизан сам это сокровище за 1 млн брал....
Слишком хрупкий ,надо ему обрасти мускулами
Слишком хрупкий ,надо ему обрасти мускулами