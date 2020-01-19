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«Локомотив» может подписать японского нападающего

сегодня, 17:48

Форвард «Партизана» Такума Асано может перейти в «Локомотив». Об этом заявил агент футболиста Нобуаки Танабе.

Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в Германии.

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Все комментарии
СуКины дети
СуКины дети
сегодня в 21:48
это то что нам не хватало
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:04
Японский паровоз!...у меня все...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:48
А нафига на пенсионера Хеведеса столько тратили,чтобы он так быстро сбежал?
Kresi frok
Kresi frok ответил Евгений Сибель
сегодня в 19:28
Половина игроков РПЛ уравня ПФЛ, так что это усиление команды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Союзник противников
сегодня в 19:15
За си-ко-ко?
Арсенал...Ганновер...Штутгард...Партизан......
Опытный....но не крупный игрок....)))
С японского...Такуми - ремесленник....Асано - мелкий...
Порядка 1,5-2 млн....навряд ли больше...если не ошибаюсь...Партизан сам это сокровище за 1 млн брал....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:05
За си-ко-ко?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:52
Японе мать...
Брулин
Брулин
сегодня в 18:34
Как то статистика не впечатляет. У нас Федя же есть
particular
particular
сегодня в 18:33
Парней, рождённых в конце 80-х, пора, уже менять... Пусть, даже на японцев..:)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:33
Третий сорт не брак.
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 18:27
Японец очень нужен.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:23
время покажет на сколько оправдана покупка...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:22
Может подписать. а может не подписать.а может нассатььь.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 18:20
Он игрок уровня фнл.
Слишком хрупкий ,надо ему обрасти мускулами
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил tuman960
сегодня в 18:17
у нас в средней азии полно "самураев" и зачем далеко ехать!!!!
Согласен, киргизы - армяне - казахи теперь не будут легами...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:14
Присмотритесь
tuman960
tuman960
сегодня в 18:10
у нас в средней азии полно "самураев" и зачем далеко ехать!!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 18:06
Интересный самурай.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:59
Такумо сан ,пошли куда подальше этот старый русский синкансен и дуй к нам !!! ))))
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