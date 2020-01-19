«Локомотив» может подписать японского нападающего

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Форвард «Партизана» может перейти в «Локомотив». Об этом заявил агент футболиста Нобуаки Танабе.

Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в Германии.