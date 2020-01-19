Дорогие и опасные

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Ходовой товар продается со скрипом? «Соккер.ру» на свежих примерах решает трансферную головоломку.

«Рубин» в лице нового спортивного директора Яровинского в интервью СЭ подтвердил интерес к двум нападающим – Бони и Комличенко. А Соболев, хотя ЦСКА и футболист договорились, а журналист Василий Конов подтвердил информацию о переходе, вернулся в расположение «Крыльев Советов».

«Договориться не удалось» - популярная формулировка. Часто значит, что агент игрока запросил такие «подъемные», что Бабаев передал Гинеру предложение, а тот вежливо предложил известный маршрут. Вообще, к «подъемным» стоит относиться так, как Геннадий Орлов – сложно понять, что это вообще такое?

Есть сумма трансфера и зарплата. Все, что мимо – отражение лимита, а не спроса, как в случае с Холандом, например. Теперь мало-мальски приличный футболист с российским паспортом может выбирать. Соболев без году неделя в числе успешных нападающих России, но уже был интересен «Спартаку», «Динамо», «Рубину» и ЦСКА . И «Локомотив» мог заинтересовать, если бы Смолова было куда отправить.

Причем речь именно о центральных нападающих – самой ходовой позиции. Если посмотрите на список исторических трансферных рекордов – цена росла от сотни фунтов до 222 миллионов евро, то увидите в основном игроков атаки. Даже сейчас у вратарей средняя зарплата – самая низкая, у защитников – чуть выше, у хавбеков – еще выше, а форварды получают больше всех.

Нападающие по-прежнему очень востребованные. Конечно, хавбеки за огромные деньги тоже водились, но почти все были с креном в атаку. Кройф и Марадона не разрушители, Баджо, Папен, Виалли, Роналдо, Ширер, Вьери или Креспо – тоже. А вот если посмотрите на рекорды РПЛ , то увидите на вершине только иностранцев – Малком, Халк, Витсель, Виллиан, Данни и Паредес.

Никогда в истории российский клуб не платил за отечественного футболиста больше, чем «Динамо» за немца Филиппа, а «Рубин» - за Карлоса Эдуардо. И не удивительно. Кокорина «Анжи» оценил в 20 млн евро, но форвардом за такие деньги Александр был несколько месяцев в карьере, уже в «Зените». Опорники Барриос, Тимощук и Денисов оказываются дороже, чем российские форварды, поскольку последним не доверяют.

В списке самых дорогих нападающих, подписанных клубами РПЛ , найдете Кокорина, Бухарова, Смолова и Кержакова (в «Динамо»), а пятым недавно стал Игнатьев. Слуцкого спросили, сделает ли из Ивана «машину», и тренер в ответ пошутил: «Оку»? Если форвард не заиграет в «Рубине», что возможно, учитывая поведение и отношение к работе – получите «Оку» за 7 млн евро плюс миллионы на зарплату за пару лет.

Посмотрите на сам список самых дорогих форвардов в истории российского футбола. Кокорин побывал в тюрьме, у Бухарова были проблемы с дисциплиной, Смолов только в «Урале» и «Краснодаре» стал добротным, но в великого нападающего не вырос. Кержаков – исключение из списка, и в «Динамо» неплохо смотрелся, и в «Зенит» вернулся в целом успешно – не пожалели, что отдали 6.5 млн евро.

Но Кержаков ведь один такой, уникальный. Ни Павлюченко, ни Погребняк не настолько надежные ребята в футболе. И Сычев не стал легендой «Марселя». Полоз, Портнягин, Заболотный – почти все российские форварды с ценником от миллиона евро, неважно играли в футбол. И Евгений Савин в следующей своей профессии намного круче, чем был на поле. За «Крылья Советов» забивал, но даже в сборной не играл.

В отличие от дебютанта прошлого года Комличенко. Вот сейчас чехи предлагают «Рубину» заплатить за воспитанника «Краснодара» определенную сумму денег. Еще что-то попросит сам форвард, дополнительно – агент. Николай ведь задержался в Чехии как раз из-за последствий лимита. Его убеждают, что смогут выбить больше денег с покупателя, ведь интерес подтверждают порой даже официально, как «Рубин».

Но Николай в 24 года это как Заболотный на максималках. Рослый, крепкий, вроде как по мячу попадает. А какие гарантии, что перенесет результативный футбол, который показал в Чехии, в РПЛ ? Никаких, особенно в молодом «Рубине», в собранном по новому кругу «Динамо», или даже в составе «Локомотива», где чемпион Европы не играет стабильно и круто, как и некогда лучший снайпер лиги – Смолов.

Обратите внимание, что «Краснодар», хотя отпустил Николая за скромные деньги – лишь бы имел практику и прогрессировал в «Младе Болеслав», вроде как в торгах не участвует. Не того Комличенко формата и класса, чтобы за него на рынке сражался родной клуб. Будь нечто особенное в игре форварда, который результативно проводит второй сезон подряд в Чехии, то за ним бы выстроилась очередь из западных покупателей.

Так что если Комличенко окажется в «Динамо» или «Рубине», то это будет опасная ставка. Игрок неплохой, а сыроватый, хотя в футболе не первый год. Зато представляет амплуа, где россияне себя проявляют в основном с негативной стороны. Российские форварды поздно взрослеют, если вообще взрослеют – как Ионов или Дзюба, оставаясь игроками с ограниченными возможностями.

Во многих лигах рекорды по трансферам ставили или центральные нападающие, или люди из группы атаки, в РПЛ – та же история, но на первых строчках одни иностранцы. Так что проблемы в переговорах с Соболевым или Комличенко, хотя они на трансферные рекорды не претендуют, не удивляют. Отказ «Краснодара» от Игнатьева тоже не шокирует.

Недовольство Семина игрой Смолова закономерно. Отсутствие у «Спартака» российского форварда не вызывает у фанатов отторжения, болели за Веллитона, Ари, Мовсисяна, Эмерике, Луиса Адриано и Зе Луиша. Откуда взять местного нападающего, если академия никого толкового не воспитала? И Павлюченко играл за «Ротор» до переезда в Москву, не воспитанник.

Не стоит удивляться, если «Рубин» между своим Комличенко и чужим Бони выберет ивуарийского ветерана, который доигрался до чемпионата Катара. Можно также приветствовать ставку ЦСКА на иностранца, если при трансфере Соболева требовали заплатить наверх столько же, как стоит игрок по контракту с «Крыльями Советов». Похоже, российские форварды обычно сами виноваты в своих проблемах.

Среди них были неорганизованные, жадные, нестабильные. Их жизнь порой страшна, как смертный грех, и не один, поэтому не надо переплачивать, не нужно закрывать лимитные позиции именно в центре атаки. Пусть лучше играют те, кто попадет в ворота за меньшие деньги. С нынешним подходом сильнее верится, что карьера Азмуна сложится лучше, чем карьера Кокорина, а очередной нигериец в ЦСКА сыграет круче, чем смог Соболев.

Если развлечения и деньги важнее амбиций – переезд из Краснодара в Казань не назвать повышением, то даже самые талантливые в итоге ничего не покажут. И дома, и за пределами РПЛ . Успешных историй приключений российских форвардов в топ-5 тоже нет. Павлюченко, Кержаков и Погребняк не легенды АПЛ , Ла Лиги или Бундеслиги, хотя только у них хватило смелости испытать себя.

Последующее поколение трусливее, Смолов, Кокорин и Дзюба свой шанс зажечь в элитной лиге уже упустили. Опасно связываться с российским форвардом. Даже у Федора есть для подстраховки Эдер, а еще травмированные Джорджевич и Фарфан. Сам Кокорин – подстраховка для Дриусси, а у Дзюбы рядом Азмун. Игнатьева в «Краснодаре» прикрывали Берг и Ари, а в «Рубине» могут Бони или Комличенко.