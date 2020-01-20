«Алавес» взял в аренду голкипера «Вест Хэма» Хименеса

Пресс-служба «Алавеса» на официальном сайте объявила о подписании голкипера «Вест Хэма» Роберто Хименеса на правах аренды.
Соглашение с 33-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2019/20.
Хименес в прошлом уже выступал за испанские клубы, такие как: «Атлетико», «Эспаньол» и «Реал Сарагоса». В общей сложности отыграл 128 матчей в Примере и 27 в Лиге чемпионов. В стан «молотобойцев» Роберто перебрался в мае прошлого года.
✅ OFICIAL: Roberto Jiménez reforzará la meta del Glorioso 🤝— Deportivo Alavés (@Alaves) 20 января 2020 г.