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«Алавес» взял в аренду голкипера «Вест Хэма» Хименеса

сегодня, 16:21

Пресс-служба «Алавеса» на официальном сайте объявила о подписании голкипера «Вест Хэма» Роберто Хименеса на правах аренды.

Соглашение с 33-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2019/20. 

Хименес в прошлом уже выступал за испанские клубы, такие как: «Атлетико», «Эспаньол» и «Реал Сарагоса». В общей сложности отыграл 128 матчей в Примере и 27 в Лиге чемпионов. В стан «молотобойцев» Роберто перебрался в мае прошлого года.


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