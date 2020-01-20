«Алавес» взял в аренду голкипера «Вест Хэма» Хименеса

сегодня, 16:21

Пресс-служба «Алавеса» на официальном сайте объявила о подписании голкипера «Вест Хэма» на правах аренды.

Соглашение с 33-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2019/20.

Хименес в прошлом уже выступал за испанские клубы, такие как: «Атлетико», «Эспаньол» и «Реал Сарагоса». В общей сложности отыграл 128 матчей в Примере и 27 в Лиге чемпионов. В стан «молотобойцев» Роберто перебрался в мае прошлого года.