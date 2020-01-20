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«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ

сегодня, 18:19

«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1). У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.

Следующим соперником команды Валерия Карпина станет «Рига». Встреча состоится 24 января.

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Все комментарии
Sargent
Sargent
сегодня в 20:46
Пердивщик опять опозорился.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 20:23
Так в Ростове был состав половина новых фамилий...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:18
Хороший результат для начало
112910415
112910415
сегодня в 19:24
и это нормально
ДСА
ДСА
сегодня в 19:13
Ригу должны обыгрывать.
Дамир Скомина
Дамир Скомина
сегодня в 19:04
Команды одного уровня.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:56
Главное потренировались.
Пердивщик Придонья
Пердивщик Придонья ответил Трезвый повар
сегодня в 18:43
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Повторите на бис, все смеются.
Пердивщик Придонья
Пердивщик Придонья ответил Трезвый повар
сегодня в 18:41
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С Вами все в порядке?
Трезвый повар
Трезвый повар ответил Павел Амурский
сегодня в 18:36
Равные по силам команды, пердивного уровня.
Михаил Славнов, Павел Амурский, Питер ман, Игорь Солнцев, Гоша Тамбовский, Иван Тасминский, Пердив-на-Дону, Александр Северный, Андрей Вишняков, Андрей Сибиряков, Зейский, Кирилл Суриков, Сережа Грязев, A.Gordeev, Ачиститель, Багор, Балтийский, Бестрофейный, Броник, Владимир, Вова Туземец, второй, Гордецкий, ФК Пупсик, Дворник тарасовки, Дрессировщик хряков, Лиговский, Ладожский, ArgonS, Averoniy, azures, Atist, Alvish, Alpribas, Adepta, Accinit, Aljban, Adollinn, Aniva, Adepta, Abris, Akvarel, Alladins, Albasin, Abverin, Anisovich, Abradva, Androshin, Abordage, Aguer, Antonchik, Alista, Ablom, Almazny, Алябьев, Авербух, альсато, Адреналин, alex074, Binger, Boytser, Big krendel, Bikcon, Brutalny, Brugzash, Boxert, Balanenok, bojarind, Bajan, Владивосток-2000, Eddja, Egorium, Erlov, DanjaG, Doktor S, Danrog, Kэrroll, Kuvan, Izmar, 11-ти метровый, Clavaн, Comench, Сimonn, Cremen, cadmiy, Gruznoff, grisser, pavkur, Mekrash, Maxfas, Nimbles, Nafnafik, Glodor, jilbar, Spakov, Swinsi, Sargent, Sergus, Lukajs, Lvberda, InKarpinWeTrust, Cruis, Cleny, Columb, Lazurny, Stiv28, shlomo, Pozitivs, vezhliviy, vistory, Valeleo, Uskora, Заброда, Конопляных Дел Мастер, Лиапор, Ник Уволен, Omaxa, Батон Судьбы, Банщик из Тарасовки, Жарю Спартачей, Коллекционер пупсиков, Пупсиков эксперт, Пупсик тарасовский, Пупсятко, Подотдел очистки Тарасовки, Новости тарасовки, Педро тарасовский, Одержимый хряк, Не спартак, Знаю где трофей, Пулково-2, Illuha, swift stream, Коля Ретивый, Весёлый могильщик, ПалкоВводецъ, Браток Салтан, Инородный Семиноль, Свинодел, Свинельд, Свиносеанс, Свиновал, Свиноворазводитель, Юррыч, Шеф спартака, Чингачгук, Укротитель вепрей, Трубадур, Тарасовские мы, Тарасобаня., счет 7-0, Смольчик, Семьнуль команда, шум, Эльмот, 1 команда, 1-й парень, 2008 год, Радж Капур, Юрниекс, Yurza, 13ROS13, 13 RUS
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Ты со всех своих 50 клонов постоянно глумишься над Ростовом и вызываешь ответную ненависть у болельщиков Ростова в адрес Зенита
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 18:32
Равные по силам команды, пердивного уровня.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 18:21
И ничья хорошо.
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