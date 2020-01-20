«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ

«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1). У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.
Следующим соперником команды Валерия Карпина станет «Рига». Встреча состоится 24 января.
Роман Еременко с пенальти сравнивает счет в матче #РостовПахтакор 1:1 pic.twitter.com/tACe61kILS— Football Club Rostov (@rostovfc) January 20, 2020
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Ты со всех своих 50 клонов постоянно глумишься над Ростовом и вызываешь ответную ненависть у болельщиков Ростова в адрес Зенита
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Ты со всех своих 50 клонов постоянно глумишься над Ростовом и вызываешь ответную ненависть у болельщиков Ростова в адрес Зенита