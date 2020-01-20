Айдамиров: «У тренерского штаба „Ахмата“ полный кредит доверия»

сегодня, 18:56

Генеральный директор и вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что руководство клуба полностью доверяет тренерскому штабу команды во главе с .

У тренерского штаба полный кредит доверия, у нас нет сомнений в том, что все будет хорошо. Вопросов к тренерскому штабу у нас нет, доверие полное. Все спокойно, мы работаем.

По итогам первой части розыгрыша РПЛ «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков.

Отметим, что ранее Айдамиров высказался о ситуации с контрактами нескольких игроков «Ахмата».