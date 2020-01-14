Сложнейшая профессия в футболе

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«Соккер.ру» напоминает не о тренерах, вратарях, судьях или скаутах, а о людях, чья работа куда неблагодарнее.

Какие профессии проще? Где не рискуешь жизнью или здоровьем, а еще прямо влияешь на конечный результат. А работа, где полная концентрация и класс положительный итог не гарантируют – сложнее, даже если риск не физический. В футболе сравнительно просто быть игроком, скаутом или тренером.

Понятно, что наставнику сложнее, чем рядовому футболисту – могут уволить, даже когда работал на совесть, а команда подвела. Но самая тонкая работа в футбольных клубах – спортивные директора. Бездарный руководитель испортит даже дорогой проект, а выигрывают в основном профессионалы с интуицией.

Но не все и не всегда – в этом отличие такой работы. Когда монархом в «Манчестер Юнайтед» всецело был молодой тогда Фергюсон, у них все получилось. Пришли далекие от футбола американцы с деньгами и Вудворд – все развалилось. Сэр Алекс, как и Венгер, был одновременно тренером, генеральным и спортивным директором.

Пока хватало сил и вдохновения, и пока миллиардеры не вложились в конкурентов – шотландец и француз делили корону АПЛ между собой. За 11 первых сезонов 10 раз чемпионат выигрывали два клуба. Они были директорами. И дело не в деньгах, если у владельца средства, то автоматически не получите великолепную чемпионскую команду.

Например, в России у «Зенита» и «Спартака» нет десятилетий гегемонии с разделением титулов между собой, поскольку не было квалифицированных управленцев. Понятно, что самые богатые – как ПСЖ во Франции, будут чаще побеждать. Но когда Васильев под присмотром еще одного важного человека, о котором чуть позже, собрал «Монако» – титул ушел в Монте-Карло.

При этом даже Джузеппе Маротту, хотя именно он возродил для клана Аньелли «Ювентус», не каждый фанат футбола узнает в лицо. Впрочем, как и нынешних начальников Клоппа – в этом случае даже фамилии не назовут. Не высовываться, но все грамотно организовать – великий труд. Особенно когда создаешь значимое, что переживет испытание временем.

Самая простая и яркая аналогия, что часто реальных создателей популярного продукта не знают? В России на первом месте по рейтингу, основанному на мнении 530 тысяч зрителей, любимым фильмом является «Побег из Шоушенка». Дальше идет «Зеленая миля», на пятой строчке – французская комедия «1+1» («Неприкасаемые»).

И режиссеров этих картин рядовой зрителей не назовет. Омара Си узнают в лицо, а двух создателей «1+1» не вспомнят, даже если подарить за правильный ответ новый iPhone. Та же история с актерами Фрименом и Хэнксом, но люди понятия не имеют, как выглядит Фрэнк Дарабонт – режиссер и «Побега из Шоушенка», и «Зеленой мили». Фамилию слышали, но на улице разминетесь без проблем – не узнаете.

В этом одна из миссий сильных менеджеров – держаться в тени, откуда все видно, и грамотно выбирать тех, кому можно доверять годами. Например, в РПЛ комичную брежневскую активность демонстрирует новый босс одного из успешных клубов. Второй взвалил все на молодого парня, поскольку устал, что ошибаются футболисты и тренеры – винят его.

В мире часто та же история. Люди, которые управляли «Миланом», «Манчестер Юнайтед» или «Арсеналом» совершили преступление перед большим футболом. В России «Кубань» или «Алания» жестко заплатили за ошибки слабых менеджеров. Московское «Динамо» годами платит за то, кто и как ими управлял.

У «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» хватало унизительных сезонов. А ЦСКА держится на Гинере и Бабаеве – бесспорно, не только в Иванове дело. В Англии у «Ливерпуля» были ужасные менеджеры – выбросили миллиарды впустую, пока не пришли новые люди. Да и «Эвертон» – богатый клуб. Будь у них правильный босс, уже прошли бы путь, как у «Лестера» или «Тоттенхэма».

Дело не строго в деньгах, ведь если бы «Лейпциг» не набрал молодых сильных управленцев под крыло к Рангнику (тренер стал менеджером) – не видели бы высоких мест. А работай «Краснодар» по лекалам «Спартака» последних двадцати лет – увидели бы быков на 12-м месте вместо второго. И одновременно как раз класса управления может не хватать «горожанам», чтобы стать первыми в стране.

Но у них или у «Лейпцига» – как у клубов юных, есть время, чтобы учиться. А история древнего «Лидса» показывает – куда легче вылететь из топ-4 и полуфинала Лиги чемпионов, нежели вернуться обратно в когорту лучших. Футбол цикличный, не бывает вечно первых, даже «Барселона» четырнадцать лет позорилась в ЛЧ , прежде чем выиграла турнир второй раз. И у «Реала» с «Ливерпулем» были паузы.

Но когда решения директоров грамотные – усилия вознаграждаются трофеями. Пример «Интера» показывает, что им не хватало для рывка как раз Конте и Маротты, денег достаточно. И никаких сокровищ мира не хватило бы «Атлетико» для роста без Симеоне, Каминеро, Берты и Сересо. Отдайте мадридцев наследникам Хесуса Хиля – получите полный провал.

Причем вспомните, с чего начинали – профессия сложная, даже у приличных менеджеров есть «срок годности», если угодно. Венгер и Фергюсон именно как спортивные директора устарели. Клопп не успевал бы работать с командой, отвечая за все, как француз и шотландец в прошлом. И «Реал» строго Переса, если бы Флорентино влезал в тренерскую работу, не выиграл бы столько финалов.

А когда речь о различных шейхах, партийных ставленниках, олигархах и наследных миллиардерах, то без футбольной правой руки точно не получится. Например, у «Лестера» очень сильные менеджеры, поэтому даже после гибели владельца его детище держится на плаву. А у «Ньюкасла» вот уже 13 лет один слабый руководитель – результаты видите.

Футбольный менеджер – сложнейшая профессия. Сложнее, чем арбитр, где каждый матч – новый шанс отсудить идеально, сложнее, чем тренер – может в перерыве изменить ход финала, а директору клуба остается наблюдать со стороны. Вот потому даже у успешных проектов, вроде «Барселоны», начинаются проблемы, когда у руля оказывается кто-то, вроде Бартомеу.

Кто это вообще такой, откуда? Внук очень богатого деда, бездарный баскетболист, который случайно попал в каталонский клуб. Таких историй хватает и в российском футболе. Откуда взялись многие «эффективные менеджеры» в РПЛ ? Важно понимать, ведь от накапливающихся ошибок случайных в футболе директоров обычно страдают миллионы российских фанатов.

Причем зачастую все понятно даже издалека. Например, Леви из «Тоттенхэма» сделал стратегическую ставку на современный стадион, но просчитался с моментом расставания с ключевыми игроками – нужно были скинуть карты (Кейна, Алли, Эриксена и Сона) на пике ценности, двигаться дальше. Но Даниэл – сильный менеджер, который допустил грубые ошибки.

Та же история с Пересом времен неудач «Реала», но среди его коллег есть куда более слабые. В профессии, которую редко считают самой сложной в футболе – но она таковой является, слишком мало профессионалов. А все потому, что нельзя научить быть создателем, это симбиоз самообучения и врожденных, но развитых за счет опыта качеств.

Вы сами назовете много примеров, когда людям давали все, а они не обучались – или владельцы клубов, которые сами вмешивались в процессы, не делегируя полномочия, или нанятые ими люди с улицы. Жаль, что очень, очень редко говорят в футболе о Бегиристайне, Берте, Маротте, Эдвардсе и Гордоне (соавторы «Ливерпуля» Клоппа), или о Цорке.

А Луиса Кампоса, который собирал «Монако» и делал идеальные трансферы в «Лилле», даже опытные в футболе люди часто не знают. Единственный шанс узнавать директоров – столкнуться с бывшими игроками. Вы понимаете, кто управляет «Аяксом», поскольку Овермарс и Ван дер Сар – легендарные футболисты, и знаете Руя Кошту – директора «Бенфики».

Но вдумайтесь: Руй вместе с коммерческими директорами «орлов» провернул сделок на один миллиард евро. Миллиард! А как часто Кошту вспоминают? Редко, поэтому фанатам важно понимать, что за кулисами на любом спектакле – а футбол давно стал шоу-бизнесом, есть ключевые персоны. От их профессионализма все зависит, но в их сфере деятельности нет универсальных рецептов.

Так что если кому-то в российском футболе хочется устроить настоящую реформу, то начать нужно с подбора и обучения управленцев – тренеров (детских и взрослых) и спортивных директоров. Последние часто любят футбол сильнее денег, но умеют зарабатывать и ставить на нужных людей. Проблема, конечно же, общемировая – у великих клубов бывают неподобающие их уровню директора, поскольку это не профессия, которой обучают в университете.

Тут важен именно грамотный отбор. И когда говорим о России, то по пальцам одной руки можно посчитать сильных футбольных менеджеров. Дефицит многое объясняет.