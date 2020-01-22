Агент Матвиенко: «„Арсенал“ хочет оформить сделку до 1 февраля»

Агент защитника «Шахтера» подтвердил информацию, что его клиент интересен лондонскому «Арсеналу».

В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями «Арсенала», проводим встречи. Доверенные лица канониров уже связывались с «Шахтером», и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом.

Горняки не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но «Арсенал» хочет осуществить сделку до 1 февраля — в нынешнее трансферное окно.

Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете.