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Мариано Диаса попытались ограбить в Мадриде

сегодня, 15:54

Нападающий «Реала» Мариано Диас чуть не стал жертвой ограбления в Мадриде.

Инцидент произошёл сегодня. Футболист выходил из торгового центра вместе со своей девушкой. В этот момент к нему подбежал неизвестный, выхватил у футболиста сумки с покупками из рук и принялся бежать.

Двое прохожих погнались за вором, который в итоге бросил сумки и сумел скрыться. Диас забрал вещи и принял решение не обращаться в полицию.

Напомним, что недавно дом нападающего «Реала» Карима Бензема ограбили во время Эль Класико.

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cska plus
cska plus
сегодня в 16:01
Скорее зулусы хотели грабануть негра.
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