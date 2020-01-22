Мариано Диаса попытались ограбить в Мадриде

Нападающий «Реала» Мариано Диас чуть не стал жертвой ограбления в Мадриде.
Инцидент произошёл сегодня. Футболист выходил из торгового центра вместе со своей девушкой. В этот момент к нему подбежал неизвестный, выхватил у футболиста сумки с покупками из рук и принялся бежать.
Двое прохожих погнались за вором, который в итоге бросил сумки и сумел скрыться. Диас забрал вещи и принял решение не обращаться в полицию.
Напомним, что недавно дом нападающего «Реала» Карима Бензема ограбили во время Эль Класико.