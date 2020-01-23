ГлавнаяНовости

Пиоли: «Игру против „Брешии“ рассматриваем со всей серьёзностью»

сегодня, 17:30
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли порассуждал о предстоящем матче против «Брешии» в рамках 21-го тура Серии А.

Согласен, что команда набрала приличный ход, но все очерняется немалым количеством командных и индивидуальных ошибок игроков. Большая часть тренировок и занятий в учебном классе в последнее время была посвящена этому моменту. 

Игру против «Брешии» рассматриваем со всей серьезностью, слишком много очков было потеряно в играх с соперниками, которых на бумаге мы побеждали. Нужны 3 очка, на меньшее «Милан» не претендует.

Ранее Пиоли назвал главную цель «Милана» на текущий сезон. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фавр: «„Кёльн“ очень силён, у них серия из четырёх побед»
Сегодня, 17:20 Комментарии0
Тренер «Кёльна»: «Мы едем в Дортмунд не для того, чтобы скоротать время»
Сегодня, 17:10 Комментарии0
Ловрен, Матип и Фабиньо пропустят матч с «Вулверхэмптоном»
Сегодня, 10:22 Комментарии2
Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»
Сегодня, 09:36 Комментарии1
Тренер «Ибицы»: «Мы проиграли „Барселоне“ самым жестоким образом»
Сегодня, 01:00 Комментарии4
Гризманн: «„Ибица“ начала матч лучше нас, нам было сложно создать моменты»
Вчера, 23:16 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100