Пиоли: «Игру против „Брешии“ рассматриваем со всей серьёзностью»

Главный тренер «Милана» порассуждал о предстоящем матче против «Брешии» в рамках 21-го тура Серии А.

Согласен, что команда набрала приличный ход, но все очерняется немалым количеством командных и индивидуальных ошибок игроков. Большая часть тренировок и занятий в учебном классе в последнее время была посвящена этому моменту.

Игру против «Брешии» рассматриваем со всей серьезностью, слишком много очков было потеряно в играх с соперниками, которых на бумаге мы побеждали. Нужны 3 очка, на меньшее «Милан» не претендует.