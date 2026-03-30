«Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 08:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 4 апреля 2026 года.

«Штутгарт»

В этом сезоне «Штутгарт» претендует на место в Лиге чемпионов, но еще далеко не гарантировал себе его. Команда идет на третьем месте с 53 баллами и на восемь пунктов отстает от нынешнего соперника. Вряд ли у хозяев есть реальные шансы догнать конкурента, однако за счет победы они могут закрепиться на своем месте, что очень важно, ведь позади идет минимум три серьезных оппонента, жаждущих обойти «Штутгарт».

Два последних матча «Штутгарта» завершились выездной победой над «Аугсбургом» (5:2) и поражением от «Порту» (0:2).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд уже вряд ли догонит «Баварию», ведь проигрывает ей девять пунктов. Кроме того, предстоящий выездной матч со «Штутгартом» наверняка предполагает возможную потерю очков, которую гости не хотели бы допустить. Победа в этой игре наверняка снимет все вопросы о втором месте команды из Дортмунда ведь отрыв от прямого конкурента увеличится до 12 баллов.

Два последних матча «Боруссии» Дортмунд завершились победами на своем поле над «Гамбургом» (3:2) и «Аугсбургом» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Штутгарт» – 2.4

Ничья – 4

Победа «Боруссия» Дортмунд – 2.65

Статистика

«Боруссия» Дортмунд проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Штутгарт» выиграл семь из десяти последних домашних встреч

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.4. Хозяева являются очень неприятным соперником для «шмелей» и с большой вероятностью вновь одержат победу на своем поле.