«Бетис» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Бетис» – «Эспаньол», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Бетис»

«Бело-зеленые» испытывают определенные проблемы с результатами в последнее время, но отставание от «Атлетико» не увеличилось и составляет сем пунктов. Кроме того, «Бетис» продолжает участие в Лиге Европы и готовится к следующему сопернику. В поединке с кризисным «Эспаньолом» у хозяев есть шансы одержать важную победу и добиться сокращения отставания от «матрасников» если повезет.

Два последних матча «Бетиса» завершились поражением на выезде от «Атлетик» Бильбао (1:2) и разгромом «Панатинаикоса» в Лиге Европы (4:0).

«Эспаньол»

«Эспаньол» очень бодро начал сезон после возвращения из Сегунды, но, как и ожидалось, коллектив не выдержал такой нагрузки, что привело к серии неудачных поединков. Сейчас клуб располагается на 11 месте с 37 баллами. В игре на выезде с «Бетисом» у гостей не будет много шансов, поэтому придется пользоваться тем, что создадут и надеяться на хороший результат.

Два последних матча «Эспаньола» завершились поражениями от «Хетафе» и «Мальорки» с одинаковым счетом (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Бетис» – 1.8

Ничья – 3.85

Победа «Эспаньол» – 4.3

Статистика

«Бетис» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Эспаньол» проиграл четыре из пяти последних поединков на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. «Бетис» играет на своем поле и как и «Эспаньол» находится не в лучшей форме. Тем не менее, предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этой встрече и наберут три пункта.