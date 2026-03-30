сегодня, 09:14
«Бетис» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Бетис» – «Эспаньол», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Бетис»

«Бело-зеленые» испытывают определенные проблемы с результатами в последнее время, но отставание от «Атлетико» не увеличилось и составляет сем пунктов. Кроме того, «Бетис» продолжает участие в Лиге Европы и готовится к следующему сопернику. В поединке с кризисным «Эспаньолом» у хозяев есть шансы одержать важную победу и добиться сокращения отставания от «матрасников» если повезет.

Два последних матча «Бетиса» завершились поражением на выезде от «Атлетик» Бильбао (1:2) и разгромом «Панатинаикоса» в Лиге Европы (4:0).

«Эспаньол»

«Эспаньол» очень бодро начал сезон после возвращения из Сегунды, но, как и ожидалось, коллектив не выдержал такой нагрузки, что привело к серии неудачных поединков. Сейчас клуб располагается на 11 месте с 37 баллами. В игре на выезде с «Бетисом» у гостей не будет много шансов, поэтому придется пользоваться тем, что создадут и надеяться на хороший результат.

Два последних матча «Эспаньола» завершились поражениями от «Хетафе» и «Мальорки» с одинаковым счетом (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победа «Бетис» – 1.8
  • Ничья – 3.85
  • Победа «Эспаньол» – 4.3

Статистика

  • «Бетис» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Эспаньол» проиграл четыре из пяти последних поединков на выезде
  • Четыре из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. «Бетис» играет на своем поле и как и «Эспаньол» находится не в лучшей форме. Тем не менее, предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этой встрече и наберут три пункта.

