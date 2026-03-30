«Мальорка» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 08:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Мальорка» – «Реал» Мадрид, который состоится 4 апреля 2026 года.

«Мальорка»

«Мальорка» откровенно не радует болельщиков в нынешнем сезоне и на данный момент даже находится в зоне вылета. Команда занимает 18 место с 28 баллами и отстает всего на один пункт от ближайшего соперника. Таким образом для хозяев каждый балл на счету, и они сделают все, чтобы не дать более известному и титулованному сопернику победить в этой встрече.

Два последних матча «Мальорки» закончились выездным поражением от «Эльче» (1:2) и победой над «Эспаньолом» (2:1).

«Реал» Мадрид

Мадридский «Реал» имеет большие проблемы с травмированными футболистами, но обязан продолжать выступать во всех турнирах, где принимает участие. Команда идет на втором месте и уступает «Барселоне» уже четыре пункта, поэтому терять очки гостям никак нельзя. Кроме того, клуб уже через неделю сыграет в Лиге чемпионов с «Баварией» и без нескольких ключевых игроков коллективу будет максимально сложно.

Два последних матча «Реала» завершились победой над «Атлетико» (3:2) и успехом в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Мальорка» – 5.3

Ничья – 4.1

Победа «Реал» Мадрид – 1.65

Статистика

«Мальорка» проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» выиграл шесть из десяти выездных поединков при четырех поражениях

Мадридский клуб выиграл восемь из десяти последних матчей у «Мальорки» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. «Мальорка» в этом сезоне не впечатляет результатами и вряд ли сможет достойно конкурировать с одним из лидеров Ла Лиги.