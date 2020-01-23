Руй: «Думаю, что Сарри очень тепло встретят в Неаполе за его заслуги»

Защитник «Наполи» поделился ожиданиями от встречи с «Ювентусом» в рамках 21-го тура Серии А

Я думаю, что Сарри очень тепло встретят в Неаполе за его заслуги (Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год - прим. «Соккер.ру»). У меня с ним очень хорошие отношения, я начинал в «Наполи» при нем. Он тренер, который изменил меня во всех отношениях. Я надеюсь и думаю, что местная публика будет тепло приветствовать его после всего, что он сделал здесь.

Похож ли Гатттузо на Сарри? Да, особенно в отношении к игре. Рино требует от нас, чтобы мы удерживали мяч и играли на контратаках. Есть много сходств, но каждый из них индивидуален, они никогда не будут одинаковыми. Я был очень счастлив работать с Сарри, и теперь я также счастлив работать с Гаттузо.

Мы не та команда, которая должна иметь 24 очка на этом этапе, но, возможно, мы заслужили эту позицию прямо сейчас. У нас никогда не было подобной проблемы. Да, были проблемы, но прежде всего на поле, потому что мы не могли делать то, к чему привыкли.