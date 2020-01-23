Тренер «Леванте»: «„Осасуна“ очень хорошо играет дома и идёт на пределе»

Главный тренер «Леванте» Пако Лопес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Осасуны» в рамках 21-го тура Примеры.
«Осасуна» очень хорошо играет дома, сейчас они идут на пределе и выжимают максимум из своих возможностей. Ни один из результатов матча не изменит нашего настроя. В определенные моменты матча мы должны показать зубы сопернику, команда осознает, что такой настрой усилит ее.
После каждой игры мы подвергали себя анализу и теперь собираемся взять 3 очка.
После 20 туров «лягушки» занимают 12 строчку, имея в активе 26 очков. В прошлом туре команда уступила «Алавесу».