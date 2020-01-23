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Тренер «Леванте»: «„Осасуна“ очень хорошо играет дома и идёт на пределе»

вчера, 23:28
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)-:-Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте23:00 Не начался

Главный тренер «Леванте» Пако Лопес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Осасуны» в рамках 21-го тура Примеры.

«Осасуна» очень хорошо играет дома, сейчас они идут на пределе и выжимают максимум из своих возможностей. Ни один из результатов матча не изменит нашего настроя. В определенные моменты матча мы должны показать зубы сопернику, команда осознает, что такой настрой усилит ее.

После каждой игры мы подвергали себя анализу и теперь собираемся взять 3 очка. 

После 20 туров «лягушки» занимают 12 строчку, имея в активе 26 очков. В прошлом туре команда уступила «Алавесу». 

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