Инс раскритиковал руководство МЮ за назначение Сульшера главным тренером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал руководство клуба за преждевременное, по его мнению, назначение главным тренером «красных дьяволов» в прошлом сезоне.

Я говорил с самого начала и скажу еще раз о том, что слишком много людей были затянуты в сети тем, что он [Сульшер] выдал такой хороший старт, когда они выиграли 14 из 19 матчей. Они подумали, что он подходит на эту должность. Он был исполняющим обязанности главного тренера. У них было много времени, чтобы дождаться окончания сезона, изучить варианты, посмотреть, кто из тренеров доступен, но все они были захвачены удачной работой Сульшера.