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Инс раскритиковал руководство МЮ за назначение Сульшера главным тренером

сегодня, 12:02

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал руководство клуба за преждевременное, по его мнению, назначение Оле-Гуннара Сульшера главным тренером «красных дьяволов» в прошлом сезоне.

Я говорил с самого начала и скажу еще раз о том, что слишком много людей были затянуты в сети тем, что он [Сульшер] выдал такой хороший старт, когда они выиграли 14 из 19 матчей. Они подумали, что он подходит на эту должность. Он был исполняющим обязанности главного тренера. У них было много времени, чтобы дождаться окончания сезона, изучить варианты, посмотреть, кто из тренеров доступен, но все они были захвачены удачной работой Сульшера.   

Отметим, что ранее бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун высказался о работе Сульшера в МЮ. Он предположил, что этот тренер не останется в клубе на следующий сезон.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:15
Как назначили,так и выгонят - это футбол.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:10
После САФа все назначения ГТ – спорные.
Spellman
Spellman
сегодня в 12:04
Сульшер делает то все правильно. Не правильно делают Вуди и руководство клуба, которых заботит лишь финансовая составляющая. Покупки про Сульшере хорошие, он хорошо встроил Биссаку, Магуайр пусть и не топ, но все же лучшее что есть в защите у МЮ. Джеймс хорош, дай ему в подыгрыш хорошего напа и все будет отлично.
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