Инс раскритиковал руководство МЮ за назначение Сульшера главным тренером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал руководство клуба за преждевременное, по его мнению, назначение Оле-Гуннара Сульшера главным тренером «красных дьяволов» в прошлом сезоне.
Я говорил с самого начала и скажу еще раз о том, что слишком много людей были затянуты в сети тем, что он [Сульшер] выдал такой хороший старт, когда они выиграли 14 из 19 матчей. Они подумали, что он подходит на эту должность. Он был исполняющим обязанности главного тренера. У них было много времени, чтобы дождаться окончания сезона, изучить варианты, посмотреть, кто из тренеров доступен, но все они были захвачены удачной работой Сульшера.
Отметим, что ранее бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун высказался о работе Сульшера в МЮ. Он предположил, что этот тренер не останется в клубе на следующий сезон.