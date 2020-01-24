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Хендерсон: «Для „Ливерпуля“ каждый матч - самый важный в сезоне»

сегодня, 09:24
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»:

Было ясно, что игра получится сложной. «Вулверхэмптон» - хорошая команда, которая заставляет соперника бороться.

Это была интенсивная встреча. Однако мы продолжали бороться и сражаться. У нас было несколько шансов. Необходимо прибавлять в этом. Мы проявили свой настрой, чтобы двигаться дальше.

Повторяю, что каждый матч для нас - самый важный в сезоне. Мы должны просто двигаться дальше, опираясь на том, что уже достигнуто.

Ранее главный тренер «красных» Юрген Клопп похвалил Хендерсона. 

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