Хендерсон: «Для „Ливерпуля“ каждый матч - самый важный в сезоне»

Капитан «Ливерпуля» поделился мнением о матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»:

Было ясно, что игра получится сложной. «Вулверхэмптон» - хорошая команда, которая заставляет соперника бороться.

Это была интенсивная встреча. Однако мы продолжали бороться и сражаться. У нас было несколько шансов. Необходимо прибавлять в этом. Мы проявили свой настрой, чтобы двигаться дальше.

Повторяю, что каждый матч для нас - самый важный в сезоне. Мы должны просто двигаться дальше, опираясь на том, что уже достигнуто.