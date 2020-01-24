ГлавнаяНовости

«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол

сегодня, 18:10

«Ростов» одержал победу над «Ригой» в контрольном матче. В составе ростовчан дважды отличился полузащитник Роман Еременко и еще один гол забил хавбек Павел Мамаев.

«Ростов» - «Рига» 3:1 (2:1)
Голы: Еременко 27, Еременко 42, Мамаев 63 - Клименчук 2

«Ростов», первый тайм: Бабурин, Логашов, Чернов, Чистяков, Осинов, Еременко, Норманн, Байрамян, Саплинов, Кожемякин, Зайнутдинов;

второй тайм: Песьяков, Осипенко, Ведерников, Хаджикадунич, Козлов, Попов, Мамаев, Ионов, Долгов, Черкес, Прошляков.

Напомним, что вчера тульский «Арсенал» обыграл румынский клуб в товарищеском матче.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Леонеса» выбила «Атлетико» из Кубка Испании
Сегодня, 01:31 ВидеоКомментарии52
Ничья в лондонском дерби и триумф «Бернли». Итоги 24-го тура АПЛ
Сегодня, 01:04 Комментарии0
«Ливерпуль» на выезде добыл победу над «Вулверхэмптоном»
Сегодня, 00:51 Комментарии99
«Локомотив» проиграл «Осиеку»
Вчера, 19:48 Комментарии13
Тульский «Арсенал» обыграл румынский клуб в товарищеском матче
Вчера, 18:57 Комментарии3
«Манчестер Юнайтед» уступил «Бернли» на «Олд Траффорд»
Вчера, 01:08 ВидеоКомментарии61
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:26
Нарики и зеки рулят в Ростове!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:21
Сохранен состав, есть игра, значит будут и победы в чемпионате...Удачи ростовчане...
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 18:21
Паша, с почином !
drug01
drug01
сегодня в 18:18
Мамаев соскучился по футболу
Cremen
Cremen
сегодня в 18:14
Равные соперники.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:13
Ростов вчера заявил Мамаева и сегодня уже первый гол. Желаю Павлу успешной игры в нашем клубе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100