«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол

сегодня, 18:10

«Ростов» одержал победу над «Ригой» в контрольном матче. В составе ростовчан дважды отличился полузащитник и еще один гол забил хавбек .

«Ростов» - «Рига» 3:1 (2:1)

Голы: Еременко 27, Еременко 42, Мамаев 63 - Клименчук 2

«Ростов», первый тайм: Бабурин, Логашов, Чернов, Чистяков, Осинов, Еременко, Норманн, Байрамян, Саплинов, Кожемякин, Зайнутдинов;

второй тайм: Песьяков, Осипенко, Ведерников, Хаджикадунич, Козлов, Попов, Мамаев, Ионов, Долгов, Черкес, Прошляков.

Напомним, что вчера тульский «Арсенал» обыграл румынский клуб в товарищеском матче.