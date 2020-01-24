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«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол

сегодня, 18:10

«Ростов» одержал победу над «Ригой» в контрольном матче. В составе ростовчан дважды отличился полузащитник Роман Еременко и еще один гол забил хавбек Павел Мамаев.

«Ростов» - «Рига» 3:1 (2:1)
Голы: Еременко 27, Еременко 42, Мамаев 63 - Клименчук 2

«Ростов», первый тайм: Бабурин, Логашов, Чернов, Чистяков, Осинов, Еременко, Норманн, Байрамян, Саплинов, Кожемякин, Зайнутдинов;

второй тайм: Песьяков, Осипенко, Ведерников, Хаджикадунич, Козлов, Попов, Мамаев, Ионов, Долгов, Черкес, Прошляков.

Напомним, что вчера тульский «Арсенал» обыграл румынский клуб в товарищеском матче.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:59
27' - гол (ст. 228 УК РФ)
42' - гол (ст. 228 УК РФ)
63' - гол (ст. 213 УК РФ)

хорошие "забивалы" :)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:32
Мамай пристроился лучше чем его кореш.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:04
Ромка наркот и Пашка гопник рулят.Ростов с победой.
max74
max74 ответил Ice van Reed
сегодня в 20:24
Ерёма красава второй гол бодрый, Мамай с почином!!!
Да. Второй красиво Ерёменко закатил !
kts
kts
сегодня в 20:06
Молодца
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:58
Всё как и должно быть.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:30
Ерёма красава второй гол бодрый, Мамай с почином!!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответил oleg3k
сегодня в 19:06
Ростовские ((мужики)) обыграли великую ригу.Всем новостям, новость.Круче будет только новость что ростов выиграл ЛЧ.
После 1-4 до сих пор плющит ?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:06
Ростов в каждом тайме играл разными составами. Проверили в деле сразу 22 игроков
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:55
Лидеры в команде те, кто и должен.
oleg3k
oleg3k
сегодня в 18:48
Ростовские ((мужики)) обыграли великую ригу.Всем новостям, новость.Круче будет только новость что ростов выиграл ЛЧ.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:30
Главное что бы скандалов не было как с Кокошей в газпроекте.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:26
Нарики и зеки рулят в Ростове!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:21
Сохранен состав, есть игра, значит будут и победы в чемпионате...Удачи ростовчане...
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 18:21
Паша, с почином !
drug01
drug01
сегодня в 18:18
Мамаев соскучился по футболу
Cremen
Cremen
сегодня в 18:14
Равные соперники.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:13
Ростов вчера заявил Мамаева и сегодня уже первый гол. Желаю Павлу успешной игры в нашем клубе
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