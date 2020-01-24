Игнатьев: «Галицкий был инициатором моего трансфера в „Рубин“»

Форвард «Рубина» поделился мнением о своем уходе из «Краснодара»:

Тяжело с точки зрения, что у меня там много друзей. Я вырос там, начинал свое футбольное обучение. Да, в этом плане было тяжело. С другой стороны, это футбол, и игроки часто меняют клубы. Часто это приводит к лучшему, нужно расти и развиваться. Посмотрим, как будет в моем случае.

Думаю, мне требовалась смена клуба. Накопилась череда неприятных событий в «Краснодаре», хотя я всегда хорошо относился и отношусь к клубу. Для меня и для них так было нужно. «Краснодар» хорошо заработал на моем переходе, а я сменил обстановку.

Я изначально понял, что Галицкий сам не против моего ухода и был неким инициатором трансфера. Я тоже двумя руками за. Если президент хочет тебя продать, то тебе не нужно оставаться в этом клубе.