ГлавнаяНовости

Игнатьев: «Галицкий был инициатором моего трансфера в „Рубин“»

сегодня, 14:46

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев поделился мнением о своем уходе из «Краснодара»:

Тяжело с точки зрения, что у меня там много друзей. Я вырос там, начинал свое футбольное обучение. Да, в этом плане было тяжело. С другой стороны, это футбол, и игроки часто меняют клубы. Часто это приводит к лучшему, нужно расти и развиваться. Посмотрим, как будет в моем случае.

Думаю, мне требовалась смена клуба. Накопилась череда неприятных событий в «Краснодаре», хотя я всегда хорошо относился и отношусь к клубу. Для меня и для них так было нужно. «Краснодар» хорошо заработал на моем переходе, а я сменил обстановку.

Я изначально понял, что Галицкий сам не против моего ухода и был неким инициатором трансфера. Я тоже двумя руками за. Если президент хочет тебя продать, то тебе не нужно оставаться в этом клубе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аверьянов: «Де Зеув изменился после удара по голове»
Сегодня, 15:03 Комментарии2
«Ред Булл» окрылит «Спартак»?
Сегодня, 15:00Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии2
Бывший скаут «Спартака»: «Джано по потенциалу был наголову выше других»
Сегодня, 14:27 Комментарии6
Бывший скаут «Спартака»: «Могли купить Салаха, Мареза и Мане»
Сегодня, 13:19 Комментарии50
Газизов: «Расширение РПЛ даст увеличение квоты российских игроков»
Сегодня, 12:59 Комментарии6
Кикнадзе о протестах фанатов: «Дубинкой уважение не воспитать»
Сегодня, 02:35 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:02
Ивану есть что доказать !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:58
Сам вырастил - сам продал.
drug01
drug01
сегодня в 14:58
Много не ясного игра покажет....
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:57
Нарик думает что в рубине ему дадут спокойно закидываться?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:52
Галицкий нормальный мужик !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100