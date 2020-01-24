Аверьянов: «Де Зеув изменился после удара по голове»

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, почему голландский полузащитник провалился в составе «красно-белых»:

Деми — отдельная история. С ним подтвердился совет из книги «Футболономика»: не бери футболиста после удачного крупного турнира.

В любом случае мы смотрели Де Зеува не только на ЧМ -2010, и его плюсы перевесили все сомнения. Подходил нам по стилю, мог отдать, завершить, был более-менее адаптирован к нашему климату.

Да, его трансфер можно признать ошибкой, но мы докопались до ее причины. Незадолго до того как мы вступили в переговоры, Де Зеув в одной из игр получил серьезный удар по голове.

Потом, когда он уже был нашим игроком, из интервью Деми мы сделали вывод, что тот удар по голове переключил его: он задумался о жизни после футбола, занялся модным бизнесом, а тут раз – и стартовый капитал в виде контракта в России.

Он перешел в «Спартак», а думал уже только о бизнесе.