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Аверьянов: «Де Зеув изменился после удара по голове»

сегодня, 15:03

Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, почему голландский полузащитник Деми Де Зеув провалился в составе «красно-белых»:

Деми — отдельная история. С ним подтвердился совет из книги «Футболономика»: не бери футболиста после удачного крупного турнира.

В любом случае мы смотрели Де Зеува не только на ЧМ-2010, и его плюсы перевесили все сомнения. Подходил нам по стилю, мог отдать, завершить, был более-менее адаптирован к нашему климату.

Да, его трансфер можно признать ошибкой, но мы докопались до ее причины. Незадолго до того как мы вступили в переговоры, Де Зеув в одной из игр получил серьезный удар по голове.

Потом, когда он уже был нашим игроком, из интервью Деми мы сделали вывод, что тот удар по голове переключил его: он задумался о жизни после футбола, занялся модным бизнесом, а тут раз – и стартовый капитал в виде контракта в России.

Он перешел в «Спартак», а думал уже только о бизнесе.

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Гавроша
Гавроша
сегодня в 15:18
А что для свиней голова? Да вообще, пустое место.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:15
Легенда спартака
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