РФС признал выборы президента РПЛ недействительными

сегодня, 20:30

Сегодня состоялось заседание Избирательного комитета РФС .

Избирательный комитет РФС в связи с проведением контроля за соблюдением Устава РФС и Избирательного регламента РФС при проведении процедуры выборов Президента РФПЛ 16 января 2020 года признал их недействительными.

РФС обязал РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА , Устава УЕФА , Типового избирательного кодекса ФИФА , Устава РФС и Избирательного регламента РФС .