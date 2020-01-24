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РФС признал выборы президента РПЛ недействительными

сегодня, 20:30

Сегодня состоялось заседание Избирательного комитета РФС.

Избирательный комитет РФС в связи с проведением контроля за соблюдением Устава РФС и Избирательного регламента РФС при проведении процедуры выборов Президента РФПЛ 16 января 2020 года признал их недействительными.

РФС обязал РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА, Устава УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Устава РФС и Избирательного регламента РФС.

Напомним, что недавно Сергей Прядкин был переизбран главой РПЛ на 5 лет.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил Ваня лучший
сегодня в 21:24
Все гораздо проще. Теперь основной свод законов российского футбола находится в Газпроме, на столе у Миллера. Во главе РПЛ должен быть человек Газпрома (Зенита). По иному быть не должно, а Федун здесь ни при чем.
всё верно,прядкина избрали раньше дюкова если не ошибаюсь,вот и вся причина,опыт едра и тут решили применить
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 21:12
Ясно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:10
"Чудны твои дела..."
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:03
Муткопрядов начинают уничтожать.
Lu4nik
Lu4nik ответил Аксинья
сегодня в 21:00
Не можете разделить стул - отдайте Кокорину...
самый зачетный коммент))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
сегодня в 21:00
Все гораздо проще. Теперь основной свод законов российского футбола находится в Газпроме, на столе у Миллера. Во главе РПЛ должен быть человек Газпрома (Зенита). По иному быть не должно, а Федун здесь ни при чем.
Доброго здоровья Анатолий и с победой над чемпионом Ирландии ( 2:0).
А по делу, так и такой вариант вполне возможен, посмотрим. Всех благ Вам.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 20:53
Дело ясное, что с Прядкиным дело тёмное. Федун в трауре.))) Ждём продолжение банкета)))).
Все гораздо проще. Теперь основной свод законов российского футбола находится в Газпроме, на столе у Миллера. Во главе РПЛ должен быть человек Газпрома (Зенита). По иному быть не должно, а Федун здесь ни при чем.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:50
Ситуация повисла в воздухе: весенняя часть ЧР начнётся без легитимного президента РПЛ. Все условия для анархии созданы. Кто ситуацией воспользуется лучше? Будем наблюдать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:48
Дело ясное, что с Прядкиным дело тёмное. Федун в трауре.)))
Ждём продолжение банкета)))).
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:46
Дюков хочет своего человека посадить на это место
Groove000
Groove000
сегодня в 20:45
Интересно, а возможно ли такое не только в футболе...)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:44
Федун в ужасе, получится ли ему удержать прядкина в кресле.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 20:43
Вот это поворот!
Клан Цорнов пора отстранять от футбола! Впрочем, как и спартак, который они крышуют)))
makkie
makkie
сегодня в 20:41
Засиделся Прядкин в РФС
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 20:40
Это был военный переворот
Сп62
Сп62
сегодня в 20:37
Видать не все хотят Прядкина.
particular
particular
сегодня в 20:36
Ёёёё... Вот это канитель, сколько народу в пиджаках при деле..:))
Председателем ТСЖ намного проще избраться...:))
Cremen
Cremen
сегодня в 20:35
Тарасовский папа не прошел.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 20:33
Не можете разделить стул - отдайте Кокорину...
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