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Селадес: «Постараемся свести к минимуму сильные стороны „Барселоны“»

сегодня, 11:12
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона18:00 Не начался

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес порассуждал о предстоящем матче против «Барселоны» в рамках 21-го тура Примеры.

Мы ожидаем трудного матча с очень хорошим соперником, у которого недавно сменился тренер. Постараемся свести к минимуму их сильные стороны. Должны полностью рассмотреть свои возможности в этом матче, чтобы анализировать игру по ходу встречи.

Мы очень хотим прервать серию из поражений «Барселоне» в чемпионате. Это очень сложно против такой хорошей команды. У них очень много аспектов в игре, которые сложно подавить.

«Валенсия» после 20 туров занимает седьмую строчку в таблице, имея в активе 31 очко. В прошлом туре «летучие мыши» с разгромом уступили «Мальорке». 

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Boytser
Boytser
сегодня в 12:28
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