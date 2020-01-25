Селадес: «Постараемся свести к минимуму сильные стороны „Барселоны“»

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес порассуждал о предстоящем матче против «Барселоны» в рамках 21-го тура Примеры.
Мы ожидаем трудного матча с очень хорошим соперником, у которого недавно сменился тренер. Постараемся свести к минимуму их сильные стороны. Должны полностью рассмотреть свои возможности в этом матче, чтобы анализировать игру по ходу встречи.
Мы очень хотим прервать серию из поражений «Барселоне» в чемпионате. Это очень сложно против такой хорошей команды. У них очень много аспектов в игре, которые сложно подавить.
«Валенсия» после 20 туров занимает седьмую строчку в таблице, имея в активе 31 очко. В прошлом туре «летучие мыши» с разгромом уступили «Мальорке».