Селадес: «Постараемся свести к минимуму сильные стороны „Барселоны“»

Главный тренер «Валенсии» порассуждал о предстоящем матче против «Барселоны» в рамках 21-го тура Примеры.

Мы ожидаем трудного матча с очень хорошим соперником, у которого недавно сменился тренер. Постараемся свести к минимуму их сильные стороны. Должны полностью рассмотреть свои возможности в этом матче, чтобы анализировать игру по ходу встречи.

Мы очень хотим прервать серию из поражений «Барселоне» в чемпионате. Это очень сложно против такой хорошей команды. У них очень много аспектов в игре, которые сложно подавить.