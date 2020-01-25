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Тренер «Вольфсбурга»: «Приложим все усилия, чтобы обыграть „Герту“»

сегодня, 12:59
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург-:-Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта17:30 Не начался

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Глазнер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Герты» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Мы приложим все усилия, чтобы выиграть этот матч. Для этого мы должны использовать возможности, которые нам представятся. «Герта» играет в обороне очень компактно. Они все чаще пытаются перейти в контратаку. У них очень быстрые игроки, но в первую очередь нам стоит обратить внимание на себя.

Сейчас важно собраться духом. Мы разобрали свои ошибки и стараемся на них учиться.

«Вольфсбург» после 18 туров идет на девятой позиции в таблице. В прошлом туре команда уступила «Кельну». 

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