Тренер «Вольфсбурга»: «Приложим все усилия, чтобы обыграть „Герту“»

Главный тренер «Вольфсбурга» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Герты» в рамках 19-го тура Бундеслиги.

Мы приложим все усилия, чтобы выиграть этот матч. Для этого мы должны использовать возможности, которые нам представятся. «Герта» играет в обороне очень компактно. Они все чаще пытаются перейти в контратаку. У них очень быстрые игроки, но в первую очередь нам стоит обратить внимание на себя.

Сейчас важно собраться духом. Мы разобрали свои ошибки и стараемся на них учиться.