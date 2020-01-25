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Фабиньо: «Присутствие сейчас Мбаппе было бы головной болью для „Ливерпуля“»

сегодня, 13:23

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо порассуждал о том, как сказался бы переход в стан «красных» форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Отметим, что футболисты вместе выступали в «Монако».

В настоящий момент его присутствие было бы головной болью для «Ливерпуля», наша атакующая тройка и так прекрасно выступает. Но я знаю уровень Мбаппе, он уже один из лучших игроков мира. Несомненно, он усилит любую команду.

Прямо сейчас он в ПСЖ, нам стоит уважать это.

Недавно Мбаппе рассказал о том, как влияет популярность на его личную жизнь. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:44
нынешний Мбаппе не факт что попал бы в основу Ливерпуля ребят, ой не факт.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
сегодня в 13:43
закусывать надо...какой мбаппе
Действительно, Роналду лучший,а у Мбаппе и золотой бутсы нет....
juvenale
juvenale
сегодня в 13:26
закусывать надо...какой мбаппе
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