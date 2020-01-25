Фабиньо: «Присутствие сейчас Мбаппе было бы головной болью для „Ливерпуля“»

сегодня, 13:23

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо порассуждал о том, как сказался бы переход в стан «красных» форварда ПСЖ . Отметим, что футболисты вместе выступали в «Монако».

В настоящий момент его присутствие было бы головной болью для «Ливерпуля», наша атакующая тройка и так прекрасно выступает. Но я знаю уровень Мбаппе, он уже один из лучших игроков мира. Несомненно, он усилит любую команду. Прямо сейчас он в ПСЖ , нам стоит уважать это.

Недавно Мбаппе рассказал о том, как влияет популярность на его личную жизнь.